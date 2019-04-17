"Твоя суперсила": добрая традиция Фонда Рината Ахметова продолжается

Амбассадоры Фонда Рината Ахметова продолжают проект "Твоя суперсила"

Амбассадор. Телеведущий Андрей Дебрин вдохновил детей из Мариупольского центра опеки. Фото: fdu.org.ua

Фонд Рината Ахметова продолжает проект "Твоя суперсила", начатый в декабре прошлого года. Проект представляет собой серию мотивационных встреч известных и успешных людей с воспитанниками интернатов, которые помогают детям, растущим без родительской опеки, или детям с особыми потребностями раскрыть в себе таланты для подготовки к взрослой жизни.

Их будущее

Как отмечает Надежда Кондратюк, эксперт Фонда Рината Ахметова, адаптация воспитанников интернатов и их подготовка к взрослой жизни — большая проблема.

"Не секрет, что некоторые из этих детей так и не дождутся тех, кого смогут назвать "мамой" и "папой", и для них это огромный стресс. Они рискуют покинуть стены интернатов с осознанием того, что надежд не осталось. И это будет мешать им жить дальше. Таким детям важно понимать, что они могут менять свою жизнь, важно только поверить в свои силы", — подчеркивает эксперт.

Действительно, по данным Министерства социальной политики Украины, 80% детей, которые усыновляются в Украине, это дети до 6 лет. У подростков крайне мало шансов на усыновление. Поэтому для них важно знать, как благодаря собственным способностям и уму построить будущее своей мечты. А об этом им расскажут уже взрослые состоявшиеся в этой жизни люди — известные телеведущие канала "Украина".

В декабре 2018 года пятеро амбассадоров Фонда Рината Ахметова — Алексей Суханов, Олег Панюта, Игорь Пупков, Марина Кухар, Андрей Дебрин — побывали в девяти интернатах Донецкой области и провели в общей сложности 19 мотивационных встреч, пообщавшись с 500 детьми.

"Когда ты смотришь в их глаза — понимаешь, что каждый из них ловит каждое твое слово. И они требуют этих слов, они ждут твоей миссии. Мне было приятно, что после этих встреч со многими детьми мы переписывались… В них упало необходимое зерно, они интересуются какой-то литературой, просят советов. И я с удовольствием узнал, что в этом году снова у меня будет возможность встретиться с детьми", — вспоминает Андрей Дебрин.

Суперсила. Способности и таланты есть в каждом подростке. Фото: fdu.org.ua

"Я — творец"

Теперь мотивационные встречи амбассадоров Фонда с детьми станут постоянными. Первые лекции в рамках проекта "Твоя суперсила" проходят в эти дни. Их тема звучит так: "Кто Я? Мои ценности". 15 апреля телеведущий Андрей Дебрин дал старт проекту в Центре опеки для детей дошкольного и школьного возраста в Мариуполе. Как добрый друг, Андрей поделился с ребятами историей своей жизни и примерами того, как добиваться успеха.

"Кем только я не работал, прежде чем стал актером. Поступить в театральный не получилось с первого раза. Пошел в училище, стал сварщиком. Потом получил высшее образование, стал инженером. И еще много всяких профессий было, но у меня всегда получалось наслаждаться тем, что у меня есть. Это даже трансформировалось в шуточный девиз: "Если утром проснулся — значит, уже все хорошо!". Остальное сможем! — рассказал Дебрин. — Тебе всегда дается то, что необходимо. Нужно просто учиться видеть. Видеть, на что ты способен сегодня, и управлять возможностями. Очень часто мы упирается лбом в стену, решив, что только так, а не иначе должно происходить что-то в нашей жизни. И продолжаем долбить стену лбом, хотя рядом есть множество открытых дверей и можно совершенно по-другому достичь той же цели".

Дети узнали, что у взрослых есть принципы и табу — запреты на ложь, предательство, унижение. Но главное — есть возможность что-то создавать.

"На вопрос "Кто я?" я бы ответил: "Я — творец. Я создаю вокруг себя тот мир, в котором хочу жить. Мне очень нравится созидать. Каждую секунду своей жизни созидать", — откровенно признался Андрей Дебрин.

Ищут себя

Открытый разговор со взрослым наставником, его стремление услышать и понять детей дают хороший эффект. Воспитанники получают достаточно мощную мотивацию для развития личностного потенциала и адаптации в социуме, куда они попадают после выхода из стен интернатов. Особенно важны такие встречи для подростков от 13 лет и старше, ведь именно в этом возрасте происходит переход от детства к юности и взрослению, ме­няются ценности и приоритеты, ребенок начинает искать себя и проявлять разнообразные стороны своего характера. Но после первых встреч с амбассадорами Фонда уже есть ребята, которые определились с тем, кем они хотят стать в будущем. Эти ребята получат мотивирующие подарки от Рината Ахметова, которые помогут развивать способности в выбранном ими направлении.

"Проект "Твоя суперсила" стал продолжением Акции "Ринат Ахметов — детям!". Это многолетняя традиция добра и личного участия, основанная Ринатом Ахметовым для того, чтобы менять жизни детей к лучшему, помочь осуществиться мечте. Амбассадоры Фонда — звезды телеканала "Украина", на мотивационных встречах своим примером показывают ребятам, лишенным родительского тепла, и детям с особенными потребностями, что достичь поставленной цели — реально, помогают таким ребятам раскрыть личностный потенциал. Вдохновляют на изменения в жизни в лучшую сторону и получение знаний и навыков, которые позволят стать успешным", — рассказала Ирина Блажан, директор программ и проектов Фонда Рината Ахметова.

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АВТОР: Станислав Донец Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.