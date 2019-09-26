Твоя суперсила: еще одна воспитанница школы-интерната нашла свой путь с помощью стилиста Ильяса Сахтары

/ Фото: fdu.org.ua

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По душам. Говорили о будущей профессии

/ Фото: fdu.org.ua

Валерия, ученица Алексеево-Дружковской санаторной школы-интерната №13, увлекается визажем и модой.

"Лера — очень творческий и открытый человек. В ее возрасте у меня не было возможности, чтобы кто-то приехал просто поговорить со мной о будущей профессии. Поэтому я сделал это с удовольствием! В таком возрасте много сил, идей и вдохновения!" — поделился Ильяс.

Подарки. Кисточки и новые знания

/ Фото: fdu.org.ua

Ильяс Сахтара рассказал Валерии о нюансах макияжа и подарил девочке набор косметики для мейкапа, а также специальный комплект кисточек. Через несколько минут после встречи Лера и Ильяс уже говорили будто старые знакомые о тех вещах, которые всегда будут в моде: черный цвет, джинсы, футболки и кроссовки. А также о профессиональных знаниях, без которых невозможны прорывы и открытия.

Навели красоту. Секреты макияжа

/ Фото: fdu.org.ua

Стилист провел мастер-класс по основам визажа, а помогала ему в этом одноклассница Валерии, которую будущий визажист преображала под чутким руководством настоящего гуру своего дела. Как и в каком количестве наносить тени, какие области лица заслуживают особого внимания, как правильно накладывать тушь на ресницы — вот лишь немногое из того объема знаний, которыми Ильяс Сахтара успел поделиться с девочками.

"Сразу видно, что Ильяс — профессионал своего дела. Видно, что работа — это его страсть. Если у меня раньше были какие-то стереотипы о профессии стилиста, то благодаря встрече они развеялись", — восхищенно говорит Лера.

Основы основ. Желание и стержень

/ Фото: fdu.org.ua

"Чтобы начать выходить за рамки профессии, нужно освоить ее базу. Я уверен, что у Леры получится стать значимой фигурой в той сфере, которую она выберет. У нее есть внутренний стержень и огромное желание", — пояснил Ильяс Сахтара.

Мечта. Первые шаги к лучшему

/ Фото: fdu.org.ua

Проект "Ринат Ахметов — детям. Твоя суперсила" Фонда Рината Ахметова работает для того, чтобы менять жизни воспитанников интернатных учреждений к лучшему, помочь им найти свое призвание. И Лера Житник уже сделала первые шаги в сторону своего будущего.

"Спасибо". Выбор без страха

/ Фото: fdu.org.ua

Валерия считает, что лучше попробовать себя в разных сферах, а потом выбрать что нравится.

"Не нужно бояться. Неудача — всего лишь часть пути к победе". Большое спасибо Ринату Леонидовичу за то, что подарил мастер-класс с таким интересным человеком", — поблагодарила девушка.

Верить в себя. И не терять надежду

/ Фото: fdu.org.ua

"Такие встречи бесценны. Они помогают показать детям, что все возможно. Самое главное — не терять надежду и верить в себя! Это первое правило успешного человека!" — уверяет мастер мейкапа, и с ним согласен амбассадор Фонда актер Олег Маслюк.

Напомним, проект "Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила" Фонда Рината Ахметова работает для того, чтобы менять жизни детей к лучшему, помочь осуществиться их мечте. Для этого в нем участвуют амбассадоры фонда – посланники доброй воли Рината Ахметова. Это звезды телеканала "Украина", которые проводят мотивационные встречи с детьми из интернатных учреждений. Ранее в число посланников доброй воли Рината Ахметова вошли звезды экрана: Олег Панюта, Андрей Дебрин, Игорь Пупков, Алексей Суханов, Максим Сикора и Марина Кухар. В этом году к их команде присоединились артисты Олег Маслюк и Андрей Бурым.

С декабря 2018 года 8 амбассадоров Фонда Рината Ахметова провели 28 мотивационных встреч в 9 интернатных учреждениях Донецкой области, на которых побывали более 800 ребят.

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