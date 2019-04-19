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"Твоя суперсила" от Фонда Рината Ахметова в действии: Таня Матросова записала песню в настоящей студии звукозаписи

Сегодня, 07:13

Воспитанница детского дома в Мариуполе получила уникальный подарок от Рината Ахметова

Фото: fdu.org.ua

Мечта. Юная певица из детского дома

Фото: fdu.org.ua

Тане Матросовой 15 лет. Сейчас она находится в Мариупольском детском доме смешанного типа "Центр опеки". Она очень любит петь, и в стенах интерната часто слышен ее мелодичный голос. В прошлом году на встрече с амбассадорами Фонда Рината Ахметова она призналась, что мечтает стать певицей. И вот мечта Тани начала сбываться! Несколько дней назад амбассадор Фонда, телеведущий Андрей Дебрин передал ей подарок от Рината Ахметова. Девочка получила шанс сделать первый шаг на пути к исполнению желания — сертификат на профессиональную запись в студии.

К цели. Главное — раскрыть способности

Фото: fdu.org.ua

На мотивационных встречах в рамках проекта "Твоя суперсила" ребята из интернатных учреждений могут открыть в себе те способности и таланты, которые помогут реализоваться во взрослой жизни. К этому их сподвигают амбассадоры — успешные и известные личности, которые рассказывают о способах достижения своей цели, делятся мыслями о том, какие качества нужны для того, чтобы выстроить собственное будущее. Главное — раскрыть свои таланты и способности, которые являются настоящей суперсилой.

Первый шаг. На пути к жизненным высотам

Фото: fdu.org.ua

"Каждый ребенок талантлив, и главная задача —  раскрыть этот талант и развить его. Ринат Ахметов помогает детям из интернатов найти свое призвание в жизни. Сегодня самый известный благотворитель Украины осуществил мечту Тани Матросовой, — сказала Ирина Блажан, директор программ Фонда Рината Ахметова. — Танечка, надеюсь, этот подарок станет для тебя первым шагом на пути к мечте, и ты добьешься больших высот!".

Подарок настолько ошеломил Таню, что она на несколько минут буквально лишилась дара речи.

Эмоции: "Верь в силы и не забывай мечту!"

Фото: fdu.org.ua

"Будем считать это началом твоей сольной карьеры. Удачи тебе и не забывай свою мечту! Верь в свои силы!" — пожелал Тане Андрей Дебрин.

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"Я не знаю, как выразить словами то, что я чувствую. Меня переполняют эмоции. Спасибо Ринату Ахметову!" — от всего сердца благодарит Таня.

Начало карьеры. Любимая песня

Фото: fdu.org.ua

Как рассказала Таня, она репетировала песню со своим преподавателем, не догадываясь, для чего.

"И вдруг мне дарят такую возможность!" — с изумлением вспоминает девочка.

И вот она уже в студии звукозаписи, исполняет свою любимую песню.

"Веснянка". Будущее уже наступило

Фото: fdu.org.ua

В студии была записана песня "Веснянка". Таня почувствовала себя настоящей певицей и, похоже, определилась с выбором своего творческого будущего. До этого момента она сомневалась, но теперь уверена — у нее все получится!

Жизнь. Возможность помочь себе и семье

Фото: fdu.org.ua

Фонд Рината Ахметова помог юной певице раскрыть свой талант, и теперь эта суперсила поведет ее по жизни. У Тани появится возможность помочь себе и своей семье, которая сейчас находится в тяжелом материальном положении.

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Тег талант, песня, таланты, подарок, фонд Рината Ахметова, твоя суперсила

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АВТОР:

Станислав Донец

Источник:

Сегодня

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