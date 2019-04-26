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Твоя суперсила: воспитанник Лиманской школы-интерната Максим Пивень провел целый день в пожарной части

Сегодня, 07:13

Пожарные показали подростку тонкости профессии, о которой он так долго мечтал

Фото: fdu.org.ua

Максим. Есть мечта спасать людей

Фото: fdu.org.ua

Максу — 10 лет. Из родственников у него только папа и три сестры. Есть еще друзья и одноклассники по Лиманской школе-интернату №34, где сейчас находится Максим из-за сложных семейных обстоятельств. На проекте "Твоя суперсила" он откровенно признался, что, когда вырастет, хочет быть пожарным — бороться с огнем и спасать людей. Представители и амбассадоры Фонда передали мальчику подарок от Рината Ахметова — возможность почувствовать себя спасателем. Максим провел целый день в самой настоящей пожарной части

Экипировка. Первый шаг к цели

Фото: fdu.org.ua

"Такие события очень важны для ребенка. Ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. На самом деле дети мечтают, но их стремления не всегда подкрепляются реальностью. Сегодня Максим смог почувствовать себя настоящим пожарным, о профессии которого он так мечтает. Уже в 10 лет мальчик сделал шаг к своей цели. Реализация мечты очень важна, чтобы получить осязаемый результат", — сказал амбассадор Фонда телеведущий Олег Панюта, который сопровождал Максима на этой потрясающей экскурсии и помогал ему надеть костюм пожарного.

Будущий огнеборец. Суперсила оптимизма

Фото: fdu.org.ua

Максим увидел, в каких специальных костюмах пожарные выходят на борьбу с огнем, узнал, какими качествами должен обладать настоящий огнеборец — храбростью и решительностью, владеть смекалкой и точным расчетом, ведь нужно не только спасти жизнь людей, но и выжить самому в бушующей огненной стихии. Несмотря на то что путь в настоящие пожарные долог и труден, Максим не утратил своего привычного оптимизма и только укрепился в своей мечте и жизненных приоритетах. Его мечта — его суперсила!

Возгорание. Тушили по-настоящему

Фото: fdu.org.ua

Во время экскурсии по пожарной части самым запоминающимся моментом стала борьба с импровизированным пожаром, который Максим сам погасил с помощью брандспойта. Мальчик не мог сдержать восторга! Он самый настоящий пожарный!

Изнутри. Нюансы профессии

Фото: fdu.org.ua

Сотрудники пожарной части очень серьезно отнеслись к появлению в их команде нового "коллеги". Они объяснили Максиму все нюансы профессии и познакомили с пожарной машиной, показали, как готовятся к выезду на вызов.

В машине. Исполнение желаний

Фото: fdu.org.ua

Побывать в кабине пожарной машины — сколько мальчишек мечтали об этом! У Максима получилось, потому что мечты должны сбываться, а желание помогать людям всегда приводит к успехам.

"Нелегкая работа. Это было здорово!"

"Было очень здорово! Это нелегкая работа для настоящих мужчин, и теперь я хочу стать пожарным еще больше, чтобы спасать людей. Спасибо большое Ринату Ахметову!" — поделился эмоциями Максим после выхода из пожарной части вместе с амбассадором Фонда Олегом Панютой.

Стартовал прием заявок на проект "Мирное лето — детям Донбасса" Фонда Рината Ахметова. Проект стартует 1 июня, а завершится 10 июля. Планируются три смены по 14 дней каждая. 

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Тег профессии, фонд Рината Ахметова, мечты, цели, твоя суперсила

Вы сейчас просматриваете новость " Твоя суперсила: воспитанник Лиманской школы-интерната Максим Пивень провел целый день в пожарной части". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Станислав Донец

Источник:

Сегодня

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