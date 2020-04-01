"Тяжелые времена еще впереди": в МВД спрогнозировали пик эпидемии в Украине

Пик коронавируса в Украине припадет на вторую половину апреля, поэтому существует большая вероятность продления карантина на май. Об этом написал в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко.

"Пик эпидемии в Украине ожидается между 15 и 25 апреля. Вот почему карантин в Украине может быть продолжен до 15 мая", – отметил он.

Геращенко напомнил, что на сегодняшний день в Украине уже подтверждено 669 случаев инфицирования коронавирусом и 17 смертей. По его словам, это намного меньше, чем в некоторых странах ЕС и США, но это не повод для радости.

"Инфицированных Covid-19 в Украине гораздо больше. Есть те, кто заразились коронавирусом, симптомы которого очень схожи с гриппом, но не сообщают об этом медикам, и при этом сидят дома, не подвергая опасности других. Другая часть инфицированных переносят Covid-19 легко и не заметно, почти как обычную простуду. Но при этом такие инфицированные лица могут заражать других", – подчеркнул представитель МВД.

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Он привел пример динамику распространения коронвируса в Украине и Испании: 28 февраля в Испании было обнаружено всего лишь 33 инфицированных, а всего через 21 день инфицированных было уже 25 496; в Украине на 21 марта было выявлено 47 заболевших, а уже через 11 дней – 669 инфицированных.

В тренде В Украине почти 700 зараженных коронавирусом

"Мы ожидаем пик эпидемии примерно на даты 15-25 апреля. Поэтому главная, а, по сути, единственная задача карантина – это остановить раскрутку эпидемии в геометрической прогрессии, когда каждый зараженный, перед установлением диагноза, успевал заразить 3-4 других человека. Эпидемия останавливается лишь тогда, когда инфицированный, до момента выявления у него заболевания, по статистике, успевает заразить меньше одного человека", – добавил Геращенко.

Как сообщали новости "Сегодня", В Украине врачи и эксперты говорят, что пик коронавируса припадет на апрель, предположительно вторую его половину. Однако наша страна может избежать пика заболеваемости, если правила карантина будут на 100% соблюдаться. Глава МВД Арсен Аваков почти уверен, что карантин будет продлен на май. Читайте об этом подробней в материале "Когда закончится эпидемия коронавируса: ждем лета, вакцину или все переболеем".

По состоянию на 10:00 утра 1 апреля лабораторно подтверждены 669 случаев COVID-19, 17 с летальным исходом. При этом 10 человек вылечились. В лидерах по инфицированию населения пока Киев, за ним идет Черновицкая область. Подробней смотрите карту заболевших по регионам.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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