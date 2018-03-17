Тымчук предупредил об угрозе провокаций 18 марта, которые Кремль использует для пропаганды

Сегодня, 12:15

Организаторы и участники массовых акций должны проявить разумную бдительность

Сторонники Саакашвили под Радой. Фото: AFP
Сторонники Саакашвили под Радой. Фото: AFP

Ряд политических сил в Украине запланировали на 18 марта проведение протестных акций, которые накладываются на проводимые в этот же день выборы президента РФ, что может привести к провокациям.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что возможность выйти на мирный протест – неотъемлемое право граждан.

"Хочу, однако, напомнить, что 18 марта в России будут проходить выборы президента. Естественно, в этот день резко возрастает вероятность провокаций в Украине, которые Кремль будет использовать для своей пропаганды. Вполне очевидно, что организаторы и участники массовых акций должны проявить в этот день разумную бдительность", – сообщает Тымчук.

"В этом же контексте полностью поддерживаю решение запретить голосование в российских дипломатических учреждениях на территории Украины", – добавил военный эксперт.

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Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что россиян не допустят к выборам президента РФ на территории Украины. Он объяснил, что режим охраны дипучреждений РФ в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам российских граждан для голосования на выборах президента РФ.

Также напомним, что несколькими днями ранее Россия обратилась с требованием к Украине обеспечить беспрепятственное голосование для россиян на избирательных участках на украинской территории.
выборы, протесты, кремль, провокации

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"Сегодня"

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