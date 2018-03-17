Тымчук предупредил об угрозе провокаций 18 марта, которые Кремль использует для пропаганды
Организаторы и участники массовых акций должны проявить разумную бдительность
Ряд политических сил в Украине запланировали на 18 марта проведение протестных акций, которые накладываются на проводимые в этот же день выборы президента РФ, что может привести к провокациям.
Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
Он подчеркнул, что возможность выйти на мирный протест – неотъемлемое право граждан.
"Хочу, однако, напомнить, что 18 марта в России будут проходить выборы президента. Естественно, в этот день резко возрастает вероятность провокаций в Украине, которые Кремль будет использовать для своей пропаганды. Вполне очевидно, что организаторы и участники массовых акций должны проявить в этот день разумную бдительность", – сообщает Тымчук.
"В этом же контексте полностью поддерживаю решение запретить голосование в российских дипломатических учреждениях на территории Украины", – добавил военный эксперт.
Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что россиян не допустят к выборам президента РФ на территории Украины. Он объяснил, что режим охраны дипучреждений РФ в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам российских граждан для голосования на выборах президента РФ.
Также напомним, что несколькими днями ранее Россия обратилась с требованием к Украине обеспечить беспрепятственное голосование для россиян на избирательных участках на украинской территории.
Вы сейчас просматриваете новость "Тымчук предупредил об угрозе провокаций 18 марта, которые Кремль использует для пропаганды". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"