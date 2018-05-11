Тымчук рассказал, чего так сильно испугались боевики на Донбассе

Сегодня, 10:47

Даже новая военная операция на востоке Украины не ввергла противника в панику, как одно недавнее событие

Боевиков испугали американские Javelin. Фото: архив
Боевиков испугали американские Javelin. Фото: архив

Замена АТО на Операцию объединенных сил на Донбассе существенно не повлияла на тактику действий и поведение боевиков т.н. "ДНР" и "ЛНР", но противник больше опасается американских Javelin, которые недавно получила Украина.

Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

"Наши силы фактически стоят в глухой обороне с ограниченным использованием вооружений в связи с перемирием, которого на деле не существует. Но на сегодняшний день ВСУ имеют право применить оружие только в виде ответного огня. Но это никак не отражается на тактике действий и поведении первого "армейского корпуса ДНР" и второго "армейского корпуса ЛНР" в военном плане", – рассказал Тымчук.

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В то же время он отметил, что больше "возбудило" боевиков поставка американских Javelin в Украину.

"Боевиков непосредственно намного больше "возбудила" новость о том, что Украина получила комплексы Javelin. И это при всех оговорках о том, что сейчас это оружие не используется на первой линии. Это отмечается не только в панических настроениях, которые возросли среди боевиков, но и в конкретных мерах, которые принимались еще задолго до того, как Javelin попали в Украину. То есть уделено особое внимание дополнительной защите бронетехники в рядах двух корпусов оккупационных войск. Тут была заметная реакция. А что касается переформатирования операции, то мы не видим никакой реакции", – объяснил нардеп.

Напомним, 30 апреля президент Петр Порошенко подтвердил, что Javelin уже в прибыли в Украину. Наши военные должны получить 37 пусковых установок и 210 ракет к ним. В свою очередь министр обороны Степан Полторак рассказал, что 2 мая началась практическая подготовка расчетов противотанковых ракетных комплексов.

В свою очередь директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец указал на большой риск для войск РФ на Донбассе. Он считает, что американское оружие поставит в тупик российские танки на фронте.

А главари "Л/ДНР" продолжают пугать боевиков слухами о "наступлении" ВСУ. Однако такая дезинформация негативно воспринимается личным составом и углубляет уровень недоверия к российскому командованию, в том числе и к российской пропаганде в целом.
Донбасс, боевики, Тымчук, Javelin, операция Объединенных сил

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