Тымчук рассказал, как американские Javelin "порвали Кремль на тряпки"

Продажа Украине противотанковых ракет и ракетных установок Javelin (37 пусковых установок и 210 ракет) всерьез напугала боевиков и российских военных на Донбассе. Об этом рассказал координатор группы экспертов "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Разговоры о поставках американских "Джавелинов" порвали не только Кремль, но и российских военных на Донбассе на тряпочки. С конца прошлого года в "1-м АК ДНР" и "2-м АК ЛНР" проводятся экстренные меры по усилению защиты бронетехники, в самой России сотрудники НИИ российского Минобороны в форсированном режиме трудятся над созданием "эффективной защиты" от американских ПТРК, которую можно было бы устанавливать на танки и БМП в полевых условиях на Донбассе. То есть, пока наши "эксперты" с умным видом рассуждали о том, что "Джавелины" не могут никак повлиять на ход боевых действий, сами российские военные извергали и извергают по этому поводу терриконы кирпичей. И их не успокоили даже заявления, что "Джавелины" не будут передаваться в зону боевых действий на Донбассе", – сообщил Тымчук.

Как сообщалось, Государственный департамент США утвердил решение о поставках Украине переносных противотанковых комплексов Javelin на сумму 47 млн долларов. Об этом официально сообщили в четверг, 1 марта, в Пентагоне.

"Система Javelin поможет Украине создать долгосрочный оборонительный потенциал для защиты её суверенитета и территориальной целостности с целью удовлетворения своих требований национальной обороны", – заявили в оборонном ведомстве США.

Ранее посол США в Украине Мари Йованович заявляла, что поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin в Украину сейчас проходят утверждение в Конгрессе США, и даты, когда их отправят в Украину, пока нет.