Тымчук указал на интересную деталь в слухах, что ИГИЛ готовит теракты в Киеве на финал ЛЧ

В твитах-первоисточниках название украинской столицы на английском: "Кiev" – так, как пишут россияне, а не общепринятое уже достаточно давно "Кyiv".

Есть основания полагать, что слухи о том, что ИГИЛ готовит в Киеве на финал Лиги чемпионов теракты, распространяют российские спецслужбы. Об этом в Facebook написал народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

В частности он указал на то, что изначально информация о "подготовке ИГИЛ терактов" (сообщения и плакаты) распространялась в соцсетях по следующим ссылкам:

twitter.com/TRACterrorism/status/996785217166807041?s=20

twitter.com/DonKlericuzio/status/996828815757324288?s=20

twitter.com/TRACterrorism/status/996414818910384128?s=20

со ссылкой на медиа-структуру ИГИЛ "Аль Бурхан Медиа Фаундейшн" (www.alburhangroup.com).

Потом эту информацию дало британское издание The Sun.

Однако, на сайте "Аль Бурхан Медиа Фаундейшн" этих материалов обнаружить не удалось.

"К этому прошу обратить внимание на написание в твитах-первоисточниках название украинской столицы на английском: "Кiev" (т.е. так, как пишут россияне, а не общепринятое уже достаточно давно "Кyiv". Согласен, что эти "нюансы" не являются железобетонными аргументами в пользу версии о "российском следе" в этой истории. И тем не менее, вызывают вопросы", – написал он.

Напомним, британское издание The Sun сообщило, что террористической организацией ИГИЛ объявлен призыв к проведению терактов в Киеве во время проведения футбольного финала Лиги чемпионов, не смотря на то, что событие будет усиленно охраняться украинскими силовиками.