Тысячи смартфонов оказались беззащитными перед взломом: как уберечь гаджет от мошенников

Эксперты рассказали, как защитить телефон, операционная система которого уже не обновляется

Миллиард телефонов, работающих на базе распространенной операционной системы, в одно мгновение могут сломать мошенники. О такой опасности предупредили британские исследователи. А все потому, объясняют, что для старых версий этой системы больше не обновляют защиту. Какие угрозы подстерегают гаджеты с устаревшей прошивкой и как уберечь свой смартфон от мошенников?

В смартфоне киевлянина Дениса Седашова стоит старая операционная система. Говорит, для звонков родным и переписок с коллегами ее хватает. К обновлениям парень относится скептически.

"Я пару раз пытался перейти на новую версию, но телефон начал глючить, зависать, какие-то программы перестали открываться. Плюс, когда я перешел на новую версию, то памяти стало в несколько раз меньше, соответственно фотографии и видео приходилось удалять", – жалуется он.

Но старые версии операционных систем – как открытая книга для мошенников. Ведь их слабые места давно изучены. Поэтому их легче сломать, получив полный доступ к данным.

"Интернет-банкинг или данные учетных записей. Также угрозу могут представлять возможности для получения злоумышленниками удаленного доступа. Ведь тогда злоумышленник вообще может пользоваться всем тем, что есть внутри телефона", – отмечает Александр Илюша, эксперт технической безопасности.

Реклама

Также старые "прошивки" более уязвимы для вирусов. И заметить их практически невозможно. Но несколько особенностей в работе смартфона все же должны вас насторожить.

"Начинает притормаживать устройство. Это может быть связано с тем, что в телефон попала угроза класса "койнмайнер". С их помощью используют ресурсы комплектующих, чтобы добывать криптовалюту", – объясняет эксперт.

Чтобы не попасть на крючок мошенников, специалисты советуют все-таки обновлять смартфоны до новейших версий ОС. Впрочем, предлагают и альтернативу и для старых операционок. Прежде всего, на телефоне стоит установить лицензионную версию антивирусной программы. Также важна и кибер-гигиена: избегайте посещения сомнительных сайтов, установки программ из неизвестных источников, и не реагируйте на SMS с розыгрышами или угрозами. А чтобы на смартфоне было достаточно памяти и меньше файлов, которые могут украсть мошенники – сбрасывайте их на "облачное хранилище".

Напомним, ранее мы писали о новой схеме мошенников, в которой они предлагают вернуть деньги за отдых, которые не желают отдавать турагентства. На эту удочку аферистов попалось множество украинцев, ведь туроператоры до последнего не соглашаются возвращать деньги за сорвавшийся из-за коронавируса отдых.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама