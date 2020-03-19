Во время карантина и сложностей с транспортом сотни украинцев проявили свои лучшие качества – человечность и готовность помочь тем, кто в помощи нуждается больше остальных.

За последние три дня сотни людей в соцсетях разместили объявления, что абсолютно безвозмездно подвезут на работу медика или фармацевта. Также появились примеры, когда неравнодушные люди отозвались бесплатно сходить в магазин или аптеку и купить соседям-пенсионерам то, в чем те нуждаются.

Житель Ирпеня Киевской области Иван Варченко, который на днях разместил объявление в соцсетях, рассказал нам, что за последние 48 часов ему позвонили больше сотни человек.

"Свой пост в соцсети я опубликовал во вторник, – рассказал нам Иван Варченко. – Предложил подвозить медиков и фармацевтов, с которыми мне по пути. За это время мне позвонили больше сотни человек. Возможности автомобиля, насколько понимаете, максимум 5 человек в салоне. Моими первыми пассажирами стали медики, которые направлялись на работу в районе станции метро Нивки, в центральных учреждениях города".

По его словам, сейчас в соцсетях стали участниками такого волонтерства.

"Люди показали, что у них большое сердце", – говорит Варченко.

В Черновцах, где ранее зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом, в подъездах многоэтажек появились объявления о предоставлении помощи.

Как мы выяснили, их развесила местная полицейская Татьяна Белокуренко. Мы разыскали эту девушку и пообщались с ней.

В тренде Тысячи украинцев начали помогать медикам и аптекарям

"В Черновцах есть много пенсионеров, родственники которых находятся за границей, – говорит Татьяна Белокуренко. – То есть, помочь им фактически некому. В итоге я напечатала объявление, предложив свою помощь людям уважаемого возраста. Объявление повесила в подъезде. В случае необходимости готова пойти за продуктами и лекарствами для таких соседей".

По словам Татьяны, в соцсетях уже тысячи людей организовались в группы, которые предлагают бесплатный подвоз медиков и аптекарей к месту работы.

"В одной только черновицкой такой группе уже около 900 человек. Во всеукраинской – тысячи", – говорит Татьяна.

В свою очередь, волонтеры, которые в 2014 первыми пришли на помощь защитникам Украины на Донбассе, рассказали нам, что, возможно уже в самое ближайшее время самоорганизуются, чтобы помогать старикам пережить єпидемию коронавируса.

"Если вирус будет наступать, то волонтерство проявит себя вновь, как в 2014-м году. Но теперь уже с новой силой", – говорит волонтер Иван Звягин.

Напомним, 11 марта Кабмин принял несколько решений, которые могут помочь сдерживать распространение коронавируса в Украине.

Также сообщалось, что в Винницкой области волонтеры уже начали помогать пенсионерам – им привозят продукты. Подробности – в сюжете.

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