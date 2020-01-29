Тысяча зубов в чемодане: украинец погорел на контрабанде в Россию (видео)

Сотни зубов в чемодане. Такой странный груз обнаружили у украинцев российские таможенники. Мужчину поймали на территории Ростовской области. В его ручной клади нашли разнообразное сырье и инструменты для стоматологии. В частности, растворы для анестезии, специальный воск и почти тысячу акриловых зубов. Эти товары украинец не декларировал. Таможенникам назвался стоматологом, мол, все перевозил для рабочих нужд.

Напомним, ранее мы писали, что контрабандисты стали все чаще пытаться переправлять свои товары через границу по воздуху. Для этого задействуют дроны, дельтапланы и даже легкомоторные самолеты. Как правило, через границу в западных областях Украины они пытаются перебросить таким образом сигареты.

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Кроме того, ранее новости "Сегодня" собрали ТОП самых резонансных случаев контрабанды. Полные штаны iPhone обнаружили у украинца, который пытался контрабандой провезти телефоны через границу. А чтобы не платить 60 долларов за излишнюю единицу ручной клади, путешественница Ребекка в аэропорту Сиднея сделали вид, что беременна.

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