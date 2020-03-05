Тюльпаны, фотосессии и украшения: что дарят на 8 Марта

На цветы к празднику украинцы тратят в среднем по 600 грн

Уже в это воскресенье в стране отмечается Международный женский день. Поэтому вопрос о том, что же подарить своим женам, подругам, коллегам и знакомым сейчас актуален как никогда. Сайт "Сегодня" рассказывает, что чаще всего дарят украинцы на 8 Марта и сколько на это тратят.

Техника, кигуруми и украшения: что дарят чаще всего

Несмотря на то, что "классические" подарки, вроде парфюмерии, косметики и белья все еще пользуются большим спросом среди покупателей, популярность набирают и гендерно-нейтральные подарки.

"Мы четко видим, как в преддверии 8 Марта вырос спрос на гендерно-нейтральные гаджеты: смарт-часы, камеры моментальной-печати, 3D светильники и даже проекторы звездного неба", — говорит Лилия Овчинникова, пресс-секретарь Prom.ua.

Помимо этого охотно покупают домашнюю одежду, особенно кигуруми (пижамы), домашние тапочки необычного дизайна, игрушки-антистресс, картины по номерам.

По данным площадки авторских товаров Crafta.ua, в этом году первыми заказами к 8 Марта были корпоративные подарки — наборы из мыла ручной работы или расписных пряников с традиционными цветами в форме восьмерок. В среднем на такие подарки для коллег тратили около 200 грн.

"В начале весны возросло количество заказов на авторские украшения: серьги, колье, кулоны. Причем покупают как варианты из драгоценных металлов, так и бижутерию с ярким дизайном. Пара сережек ручной работы стоит около 200 грн, а серебряный кулон можно купить за 300 грн", — отмечают на площадке.

Также спросом пользуются товары для дома ручной работы, например, скатерти, качественное постельное белье из хлопка и льна, яркая посуда и т.д.

"Тарелки и чашки с неровными краями, отпечатками растений и яркой глазурью — это самые популярные модели посуды. Мастера создают ее полностью вручную и обжигают при высоких температурах. Такая посуда стойкая к царапинам и ее можно использовать многие годы", — рассказывает руководитель площадки авторских товаров Ольга Костюк.

Для детей же в этот день выбирают вязанные мягкие игрушки, домики для кукол и наборы украшений для волос.

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Тюльпаны неизменно остаются самыми популярными

Традиционно, в этот праздник для подарков выбирают различные цветы. Так, по данным OLX, среди ТОП-10 объявлений по количеству откликов, больше половины — о продаже цветов: тюльпанов и мимоз.

"Первые предлагают купить оптом в среднем по 11 грн (кстати, тюльпаны самые популярные цветы к 8 Марта, судя по количеству объявлений), а экзотические мимозы стоят дороже — по 200 грн", ­— отмечают на портале.

По данным сервиса заказа услуг Kabanchik.ua, в преддверии праздника спрос на курьерские услуги увеличивается вдвое. В топе — доставка весенних цветов — ирисы, гиацинты, тюльпаны, а также сладости. Доставка с правого на левый берег или наоборот будет стоить от 150 грн. Распространенный лайфхак — попросить курьера купить цветы, открытки и шарики самостоятельно, правда, тут уж придется полагаться на вкус самого курьера.

Сколько тратят на подарки

Согласно данным аналитиков, на цветы тратят около 600 грн, на пижамы и кигуруми — 570 грн, а на картины по номерам — 230 грн, на посуду ручной работы тратят 350 грн, а на авторский текстиль — около 700 грн. При этом, по оценкам Prom.ua, средний бюджет на подарок — 435 грн. Цены, по сравнению с прошлым годом, практически не изменились.

Только за последние 6 дней на OLX разместили более 1 700 объявлений о подарках к 8 Марта. А средняя цена подарка составила 780 грн. Но помимо вышеупомянутых подарков, украинцы порой выбирают и очень необычные варианты. Например, на сайте объявлений разместили более 30 предложений нарисовать портрет, средняя цена такой услуги — 1340 грн.

Сейчас все чаще заказывают фотографов и музыкантов. Так, саксофонист на час будет стоить от 1000 гривен, струнный квартет — от 2500 грн. Авторская дизайнерская открытка с поздравлением — от 350 грн. Вечно актуальный подарок – фотосессия – в среднем 1000-1500 грн.

"Услуги фотографов заказывают в офисы и в магазины, чтобы подарить сотрудницам и посетительницам новые фото", — рассказывает Ольга Сорока, маркетолог Kabanchik.ua.

Сколько будут стоить тюльпаны к 8 Марта, смотрите в сюжете:

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Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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