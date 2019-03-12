Тюремщики в России проверят психическое состояние еще троих укранских моряков
Адвокаты пытались опротестовать проведение экспертизы из-за отсутствия заявления следствием межгосударственного запроса в Украину
В России прошли очередные следственные действия в отношении военнопленных украинских моряков.
Как сообщил на своей странице в Facebook адвокат Николай Полозов, 12 марта следователи ознакомили Вячеслава Зинченко, Андрея Драча и Владимира Терещенко, а также их адвокатов с постановлениями о назначении амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы.
"Защита возражала против назначения данной экспертизы, в том числе и по основаниям отсутствия заявления следствием межгосударственного запроса в Украину с целью истребования необходимой информации в отношении военнопленных", – отметил юрист.
Полозовов добавил, что на фоне явного намерения следствия провести данную экспертизу адвокаты подали ходатайства, в которых потребовали разрешить им при этом присутствовать.
"По состоянию на сегодняшний день амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза назначена в отношении 14 военнопленных украинских моряков", – напомнил адвокат.
Напомним, ранее сообщалось, что такую экспертизу назначили для 11 украинских военных моряков.
Кроме того, ранее Николай Полозов рассказал, что к некоторым военнопленным морякам подселили "специальных" сокамерников для проработки – чтобы они дали показания на себя или своих сослуживцев.
Также сообщалось, что специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.
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