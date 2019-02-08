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Тюремщики запретили украинцу Кольченко учиться в украинском вузе

Сегодня, 18:56

В ФСИН назвали причину, по которой узнику Кремля запретили дистанционно проходить обучение в ТНУ

Олег Сенцов и Александр Кольченко. Фото: amnesty.org.ua / Антон Наумлюк.
Олег Сенцов и Александр Кольченко. Фото: amnesty.org.ua / Антон Наумлюк..
Тюремщики запретили украинцу Кольченко учиться в украинском вузе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/db4/a48/5c5db4a4877a8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/db4/a48/5c5db4a4877a8.jpg Украина В ФСИН назвали причину, по которой узнику Кремля запретили дистанционно проходить обучение в ТНУ

Узнику Кремля, крымчанину Александру Кольченко, которого Россия незаконно заключила в колонии Челябинской области по сфальсифицированному делу о терроризме, не дают дистанционно учиться в Таврическом национальном университете имени В. И. Вернадского, заявил "Крым.Реалии" ректор украинского вуза Владимир Казарин.

Он утверждает, что и он лично, и украинский омбудсмен Людмила Денисова неоднократно обращались к Федеральной службе исполнения наказаний РФ с просьбой предоставить политзаключенному возможность учить, однако они получали ответ, что "Учеба гражданина России Кольченко в украинском ВУЗе не может состояться".

"Это длится года полтора уже. Они говорят: "У вас нет лицензии на работу в России". Мы не собираемся работать в России! Мы дистанционно будем гражданина Украины – Кольченко – учить! Это просто сверху приказ: никаких контактов с Украиной Кольченко иметь не будет, все", – утверждает Казарин.

Ректор ТНУ отметил, что Кольченко числится студентов вуза после того, как ученый совет его восстановил.

Напомним, ранее российские правозащитники посетили политзаключенного украинца и рассказали о его неутешительном внешнем виде.

Также его мать Лариса Кольченко рассказывала о том, как ее сына подбивают принять российское гражданство, доходя до шантажа.

Кроме того, мы писали, что на Новый год тюремщики поместили узника Кремля на 10 дней в штрафной изолятор.

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Тег университет, высшее образование, политзаключенные, кольченко, Таврический Национальный университет

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