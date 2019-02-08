Тюремщики запретили украинцу Кольченко учиться в украинском вузе
В ФСИН назвали причину, по которой узнику Кремля запретили дистанционно проходить обучение в ТНУ
Узнику Кремля, крымчанину Александру Кольченко, которого Россия незаконно заключила в колонии Челябинской области по сфальсифицированному делу о терроризме, не дают дистанционно учиться в Таврическом национальном университете имени В. И. Вернадского, заявил "Крым.Реалии" ректор украинского вуза Владимир Казарин.
Он утверждает, что и он лично, и украинский омбудсмен Людмила Денисова неоднократно обращались к Федеральной службе исполнения наказаний РФ с просьбой предоставить политзаключенному возможность учить, однако они получали ответ, что "Учеба гражданина России Кольченко в украинском ВУЗе не может состояться".
"Это длится года полтора уже. Они говорят: "У вас нет лицензии на работу в России". Мы не собираемся работать в России! Мы дистанционно будем гражданина Украины – Кольченко – учить! Это просто сверху приказ: никаких контактов с Украиной Кольченко иметь не будет, все", – утверждает Казарин.
Ректор ТНУ отметил, что Кольченко числится студентов вуза после того, как ученый совет его восстановил.
Напомним, ранее российские правозащитники посетили политзаключенного украинца и рассказали о его неутешительном внешнем виде.
Также его мать Лариса Кольченко рассказывала о том, как ее сына подбивают принять российское гражданство, доходя до шантажа.
Кроме того, мы писали, что на Новый год тюремщики поместили узника Кремля на 10 дней в штрафной изолятор.
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