Тюрьма вместо условного наказания: Луценко предложил жесткие меры за смертельные ДТП

Генеральный прокурор Юрий Луценко взял на личный контроль расследование по сбитой насмерть девочке в Киеве водителем Hummer, а также предложил серьезно усилить наказание за преступления на дороге. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Дело о киевском ДТП, в котором погиб ребенок, взял под личный контроль. Полиция Киева, как и в Харькове перед этим, сработала жестко и правильно. Водитель задержан, взяли анализы мочи на алкоголь и нарковещества. Для полноты анализа подали в суд ходатайство на принудительный отбор крови и волос. Прокуроры готовят обращение в суд об аресте водителя без права залога", – написал он.

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В то же время Луценко считает, что нужно усилить наказание за смертельные ДТП и заменить условное на тюремный срок.

"Анализ причин показывает, что условные сроки в основном выносятся судом при согласии потерпевшей стороны. Для усиления наказания считаю целесообразным ввести для таких преступлений год в тюрьме как минимальный срок, без права условного наказания. Также было бы правильно прекратить практику амнистии за смертельные ДТП", – подчеркнул генпрокурор.

Как рассказывал заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД. По его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.

Напомним, только в пятницу, 20 июля, произошло пять крупных ДТП, в которых погибли 22 человека. Наибольшее количество жертв было после аварии в Житомирской области, где столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате той аварии погибли 10 человек и еще 10 пострадали. Также в тот день были страшные ДТП в Николаевской, Хмельницкой, Киевской областях и в самом Киеве.

Также шокирующее ДТП случилось 24 июля в Киеве, где водитель Hummer насмерть сбил девочку и попытался скрыться. Ребенок от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи.