Тюрьма за незаконное пересечение границы: в силу вступил закон

Сегодня, 12:45

Соответствующий законопроект президент подписал 7 ноября 

Фото: архив
Фото: архив

Закон, который вводит уголовную ответственность за нарушение правил пересечения границы, вступил в силу в субботу, 10 ноября. Он был официально опубликован в парламентской газете "Голос Украины" накануне, 9 ноября.

Документ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет за пересечение госграницы для нанесения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, представителями силовых органов государства-агрессора любым путем вне пункта пропуска.

За повторное незаконное пересечение украинской границы или если его совершит группа лиц предусмотрено наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет.

Напомним, 7 ноября Петр Порошенко подписал закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы.

Кроме того, спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова разразилась истерикой из-за нового закона Украины по пересечению границы. По ее мнению, теперь якобы пострадают многие россияне., потому что нововведения по контролю пересечения границы якобы дают Украине возможность свободной трактовки закона в случае задержания россиянина, и что "под нарушение можно будет подвести" любого гражданина РФ.

А юрист Дмитрий Марцонь рассказал, что тюрьма за незаконное пересечение границы является адекватной мерой, которая защитит интересы нашей страны.
закон, Порошенко, граница, уголовная ответственность, пункт пропуска

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