У аферистов на поводу: кто обманывает пенсионеров

Коварные аферисты умудряются выдумывать все новые и новые схемы, чтобы обвести старика вокруг пальца

Довольно часто людей пожилого возраста сравнивают с детьми. И не зря, ведь с годами человек становится более наивным и доверчивым, словно ребенок. Коварные аферисты умудряются выдумывать все новые и новые схемы, чтобы обвести старика вокруг пальца. Сегодня мы вместе с экспертами компании "Родинний Клуб" расскажем, кто и как обманывает украинских пенсионеров.

Далее мы рассмотрим 3 наиболее распространенные схемы мошенничества.

Обман по телефону

Эта схема популярна уже несколько лет подряд, но люди все равно продолжают на нее попадаться. Обычно аферисты звонят пенсионерам на домашний телефон и представляются сотрудниками Пенсионного фонда. Они заранее узнают имя и фамилию жертвы, чтобы потом их разговор выглядел максимально правдоподобно. Далее они умело заводят милую беседу и сообщают чудесную новость: "Вам положена прибавка к пенсии". Но вот получить ее можно, оформив новую карту. Долго не раздумывая, жертвы делают все, что попросят аферисты: указывают номер своего мобильного телефона, банковских карт и личные данные. Так они отдают все необходимое, чтобы открыть доступ и к другим своим счетам.

Счастливый победитель

В "Родинном Клубе" сообщили о том, что их клиенты часто жалуются на аферистов в сфере розыгрышей. Мошенники уверяют пенсионера в том, что он стал счастливым обладателем крупной денежной суммы или другого ценного приза. Но вдруг вам и правда повезло? Как отличить радостное известие от обмана? Суть махинации заключается в том, что за выигрыш нужно будет заплатить определенный налог (что действительно надо делать при получении приза), но в случае с аферистами сделать это нужно до получения самого приза. Вы отдаете им деньги, а они будто в воздухе растворяются.

Экстрасенс

Зная о том, что пожилые люди верят в существование высших сил, аферисты придумали, как можно выманить деньги из наивных стариков. "Целители" находят своих клиентов благодаря хорошей рекламе, а сеансы могут проводить даже по телефону. При всем этом они очень умело вытягивают деньги. К примеру, настаивают на том, что для решения проблемы клиенту необходима далеко не одна процедура. А стоимость таких сеансов каждый раз становится все выше и выше.

Пусть эта статья поможет вам уберечься от аферистов. Будьте осторожны и внимательны!

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