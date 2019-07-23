Сделать стартовой
25,64
28,76
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

У аферистов на поводу: кто обманывает пенсионеров

PR
23 июля, 09:30

Коварные аферисты умудряются выдумывать все новые и новые схемы, чтобы обвести старика вокруг пальца

Довольно часто людей пожилого возраста сравнивают с детьми. И не зря, ведь с годами человек становится более наивным и доверчивым, словно ребенок. Коварные аферисты умудряются выдумывать все новые и новые схемы, чтобы обвести старика вокруг пальца. Сегодня мы вместе с экспертами компании "Родинний Клуб" расскажем, кто и как обманывает украинских пенсионеров.

Далее мы рассмотрим 3 наиболее распространенные схемы мошенничества.

Обман по телефону

Эта схема популярна уже несколько лет подряд, но люди все равно продолжают на нее попадаться. Обычно аферисты звонят пенсионерам на домашний телефон и представляются сотрудниками Пенсионного фонда. Они заранее узнают имя и фамилию жертвы, чтобы потом их разговор выглядел максимально правдоподобно. Далее они умело заводят милую беседу и сообщают чудесную новость: "Вам положена прибавка к пенсии". Но вот получить ее можно, оформив новую карту. Долго не раздумывая, жертвы делают все, что попросят аферисты: указывают номер своего мобильного телефона, банковских карт и личные данные. Так они отдают все необходимое, чтобы открыть доступ и к другим своим счетам.

Счастливый победитель

В "Родинном Клубе" сообщили о том, что их клиенты часто жалуются на аферистов в сфере розыгрышей. Мошенники уверяют пенсионера в том, что он стал счастливым обладателем крупной денежной суммы или другого ценного приза. Но вдруг вам и правда повезло? Как отличить радостное известие от обмана? Суть махинации заключается в том, что за выигрыш нужно будет заплатить определенный налог (что действительно надо делать при получении приза), но в случае с аферистами сделать это нужно до получения самого приза. Вы отдаете им деньги, а они будто в воздухе растворяются.

Экстрасенс

Зная о том, что пожилые люди верят в существование высших сил, аферисты придумали, как можно выманить деньги из наивных стариков. "Целители" находят своих клиентов благодаря хорошей рекламе, а сеансы могут проводить даже по телефону. При всем этом они очень умело вытягивают деньги. К примеру, настаивают на том, что для решения проблемы клиенту необходима далеко не одна процедура. А стоимость таких сеансов каждый раз становится все выше и выше.

Пусть эта статья поможет вам уберечься от аферистов. Будьте осторожны и внимательны!

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег мошенничество, розыгрыш, Родинний клуб

Вы сейчас просматриваете новость " У аферистов на поводу: кто обманывает пенсионеров". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

6 привычек, которые программируют на бедность

Вот так «подарочек»: Лесе Никитюк разбили автомобиль (фото)

Механические или электронные: как выбрать тонометр?

Дион прошлась по улицам Парижа в джинсах от украинского бренда

Зачем магний нужен велосипедистам и в каких продуктах он есть

Ученые раскрыли секрет бесценной пользы клетчатки

В чем польза бега для мужчин?

Чудеса природы: биологи обнаружили кошку-лису

Цифровые кочевники: заработок на путешествиях

15 самых нелепых нарядов за всю историю премии «Оскар»

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

Сегодня, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

21 июля, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

"Путин сказал: "Если бы Филарет возглавил РПЦ, Украина была бы наша": интервью с главой УПЦ КП, часть 2

21 июля, 07:26

Предстоятель — о том, как он был "кандидатом от Политбюро" и почему не смог возглавить Русскую православную церковь

Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

21 июля, 04:58

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

О каких заболеваниях сигнализирует отек ног

Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы

8 вещей, которые мешают вам выйти замуж
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь