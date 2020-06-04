У Авакова заявили, что сейчас пытают на 15% меньше, чем раньше

После скандала с изнасилованием и пытками в Кагарлыке был полностью сокращен штат районного отдела полиции, при этом благодаря реформе количество пыток серьезно уменьшилось.

Об этом шла речь на заседании глав силовых ведомств, сообщили на официальном сайте Министерства внутренних дел.

Так, в ходе расследования событий в Кагарлыке было принято решение полностью сократить штат районного отдела полиции.

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"Четыре сотрудника были уволены, пятеро отстранены и 10 привлечены к дисциплинарной ответственности... Штат Кагарлыкского отдела полиции сокращен полностью", - отметил заместитель главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

Также он добавил, что, по статистике, в полиции фиксируют на 10-15% меньше пыток, чем было в милиции перед реформой.

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что "в каждой полиции мира есть пытки", но украинские правоохранители их сейчас не скрывают и пытаются пресекать.

"Врадиевку пытались скрыть, мы не скрываем ничего!" – заверил глава МВД.

Видео: Пресс-служба МВД

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Между тем, генеральный прокурор Ирина Венедиктова отметила, что случай в Кагарлыке стал вызовом для всей системы уголовной юстиции, и с начала 2020 года прокуратура сообщила о подозрении 56 правоохранителям, в том числе по 10 фактам пыток.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на полицейских из Кагарлыка уже не раз жаловались из-за насилия.

Кроме того, недавно глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заверил, что круг подозреваемых в этом деле расширится.

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