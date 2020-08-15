У Бердянска обнаружили "медузный остров" (видео)

Отдыхающие заплыли в место с невероятным скоплением медуз

Возле популярного среди отдыхающих курортного города Бердянска (Запорожская область) в Азовском море на поверхности воды образовалось настолько плотное скопление медуз, что заплывшие туда люди сравнили их с островом. Соответствующее видео выложили в сеть.

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На видео видно, как семья с ребенком плывет на резиновой лодке и неожиданно заплывает в место с просто нереальным количеством медуз.

"Это просто капец, какой-то прям медузный остров, обалдеть, киселище", – слышен голос женщины за кадром.

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Напомним, на побережье Азовского моря в Запорожской области, где отдыхающие и ранее жаловались на нашествие медуз, возле курортного поселка Приморское курортники заметили целые полчища морских обитателей, плывущих к берегу.

Ранее мы также сообщали, что на популярном украинском курорте Кирилловка усиленно боролись с морскими обитателями, которых выбрасывало на берег – местные жители вытаскивали медуз из воды с помощью рыболовных сетей, как рыбу, а потом вывозили их подальше на тачках.

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