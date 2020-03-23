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У берегов Африки пираты захватили в плен украинских моряков: подробности

23 марта, 12:02

Денис Беспалов

В Гвинейском заливе пираты напали на судно MSC Talia F

У берегов Африки пираты захватили семь украинских моряков с судна MSC Talia F. Как сообщает Seafarers journal.com, инцидент произошел в Гвинейском заливе.

Контейнеровоз направлялся из порта Ломе в порт Либревиль. Всего на борту судна находилось 17 членов экипажа. Во время нападения пираты взяли в плен семерых моряков. По предварительной информации, все захваченные – граждане Украины. Судьба взятых в плен моряков неизвестна, а судно продолжило рейс.

Тем временем в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что проверяет эту информацию.

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"Зарубежные дипломатические учреждения получили задание максимально оперативно собрать всю информацию об этом морском происшествии. Устанавливаем контакт с судовладельцем", - сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

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Погорельцев добавил, что пока официального подтверждения информации, что в плен попали семь украинских моряков еще нет, украинские дипломаты держат эту ситуацию на контроле.

Напомним, в августе прошлого года украинских моряков захватили нигерийские пираты, которые напали на немецкое судно Marmalaita, стоявшее на якоре в камерунском порту Дуала.

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пираты моряки Африка плен Украина

Источники: УНИАН , Укринформ

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