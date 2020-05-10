У берегов Африки пираты захватили в плен украинского моряка – СМИ

Пираты напали на грузовое судно RIO MITONG, которое находилось в Гвинейском заливе

У берегов Африки, где пираты ранее захватили в плен украинских моряков, произошел новый инцидент – пираты напали на грузовое судно и предположительно похитили украинца. Об этом говорится в сообщении портала Dryad Global.

"Грузовое судно RIO MITONG было атаковано скоростной лодкой с неустановленным числом людей на борту. Предположительно преступники использовали лестницы для высадки на судно, в результате чего были похищены два члена экипажа – предположительно россиянин и украинец", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что остальные члены экипажа находятся в безопасности.

Реклама В тренде Пару дней до +25, а потом холодный циклон с дождями: когда ждать непогоды

По данным Marine Traffic, в настоящий момент судно RIO MITONGнаходится в Гвинейском заливе.

Читайте также: Украинец попал в плен к пиратам в Западной Африке: подробности

Напомним, в конце марта у берегов Африки пираты напали на судно MSC Talia F. Контейнеровоз направлялся из порта Ломе в порт Либревиль. Всего на борту судна находилось 17 членов экипажа. Во время нападения пираты взяли в плен семерых моряков. Судно продолжило рейс.

У берегов Африки, в Гвинейском заливе, пираты захватили грузовое судно с украинцами. Контейнеровоз следовал из порта Ломе в порт Либревиль. Всего на борту судна были 17 членов экипажа. Во время нападения бандиты взяли в плен семерых моряков.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама