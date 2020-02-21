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У берегов Нигерии пираты захватили украинца: что произошло

21 февраля, 16:45

Посольство Украины в Греции сообщает о пиратском нападении на судно Alpine Penelop

У берегов Нигерии, где ранее во время атаки на военную базу были убиты около 100 солдат, вследствие пиратского нападения на судно 20 февраля захвачены десятеро членов экипажа, один из которых является гражданином Украины. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает "Укринформ".

"Посольство Украины в Греции сообщает о пиратском нападении на судно Alpine Penelop (флаг Либерии), которое произошло на рассвете 20 февраля у берегов Нигерии. В результате нападения захвачены и вывезены в неизвестном направлении 10 членов экипажа судна, среди которых один гражданин Украины", – отметил он.

Погорельцев проинформировал, что компания-судовладелец создала оперативную группу по освобождению членов экипажа.

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"Переговорами будут заниматься профессиональные "переговорщики". Посольство Украины в Греции поддерживает связь с компанией-судовладельцем. С родственниками украинского моряка установлен контакт", - сообщил он.

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Директор департамента заверил, что дело находится на контроле Посольства Украины в Греции и Департамента консульской службы МИД.

Стоит отметить, что в прошлом году украинские моряки неоднократно попадали в плен к пиратам. В частности, в августе украинские моряки были захвачены нигерийцами, которыеатаковали многоцелевое немецкое судно Marmalaita, стоявшее на якоре в камерунском порту Дуала под флагом Антигуа и Барбуды.

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Нигерия украинцы пираты

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