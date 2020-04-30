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У боевиков "контрабандные" танки: Лавров ответил в стиле Путина

30 апреля, 17:50

Сергей Мартынец

Дипломат открестился от возможной военной помощи России боевикам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров в "нормандском формате" объяснил журналистам, что оружие и техника попадает к боевикам на Донбасс контрабандой. Об этом он сказал на пресс-конференции.

Его попросили разъяснить слова президента РФ Владимира Путина о том, как поддерживаемые Россией боевики на Донбассе получают военную технику из стран, которые "им симпатизируют", на что тот ответил: "Насчет танков и артиллерии, везде, и об этом мы говорим давно, везде, где есть конфликты, появляется контрабандное оружие".

У министра спросили, кто еще кроме России поставляет оружие на Донбасс, на что он возмущенно ответил и объяснил, что российское оружие может быть у кого угодно.

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"Кто вам сказал, что Россия поставляет? Российское оружие доступно по всему миру – и Калашников, и артиллерийские системы производятся, в том числе в Восточной Европе, в целом ряде других стран. Это оружие гуляет по всему миру достаточно свободно", – сказал глава МИД РФ.

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Напомним, в декабре 2019 года во время ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин цинично отшутился на вопрос украинского журналиста о танках. Президент РФ тоже рассказывал о неких "поставках" из "симпатизирующих стран". Смотрите видео:

Как сообщали новости "Сегодня", ранее экс-министр обороны Степан Полторак рассказывал, что на оккупированных территориях у боевиков более 700 российских танков, в связи с чем украинский оборонно-промышленный комплекс сделал упор на противотанковые комплексы. В то же время глава МВД Арсен Аваков говорил, что российских танков на Донбассе больше, чем есть в армии Британии.

В подобном духе высказывался и бывший представитель США по Украине Курт Волкер. Он говорил, что на Донбассе российских танков больше, чем у всех стран Западной Европы вместе взятых.

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техника оружие Донбасс танки боевики Сергей Лавров

Источник: УНИАН

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