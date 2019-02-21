У боевиков "Л/ДНР" возросло число самоубийств: офицер ВСУ раскрыл подробности
Оккупанты активно помогают "бойцам" ВСУ, устраивая пьяные разборки и умирая от передоза наркотиков
В последнее время среди боевиков российско-оккупационных войск на Донбассе возросло число самоубийств и смертей в результате несчастных случаев. С начала февраля в подразделениях оккупантов свели счеты с жизнью семеро оккупантов (четверо из них – в т.наз. "армии ДНР", еще трое – в "ЛНР").
Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook
По его словам, по причине пьянства увеличилось количество столкновений в рядах оккупантов. Во время употребления спиртных напитков в одном из подразделений "1-го армейского корпуса ДНР" между оккупантами возникла ссора. Наемник из России застрелил двоих местных боевиков, после чего убийца попытался свести счеты с жизнью, но остался в живых. В настоящее время содержится под стражей.
А в одной из частей "2-го армейского корпуса ЛНР" на передовых позициях в районе Кадиевки (Стаханов) был найден без признаков жизни наемник из российского Смоленск. Согласно заключению врачебной экспертизы, смерть наступила в результате передозировки наркотиками.
Также возросло число травм и гибели боевиков в ДТП, большинство из которых систематически и безнаказанно управляют автомобилями в состоянии алкогольного и наркотического яопьянения.
Офицер ВСУ подчеркнул, что с семей погибших местных боевиков и кадровых российских военных все чаще берут расписку о неразглашения сведений и обстоятельств гибели оккупантов, пугая невыплатой денежного обеспечения по потере кормильца.
Кураторы из РФ предписывают спикерам недореспублик систематически занижать официальное количество погибших и раненых в связи с низким призывом на "военную службу по контракту" и нежеланием в последнее время защищать так называемые границы "республики", добавил "Штирлиц".
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что на Донбассе боевики "совсем потеряли страх": офицер ВСУ показал видео уничтожения опорника противника.
Также сообщалось о потерях противника за январь-2019. По данным украинской разведки, на Донбассе было уничтожено и ранено 150 боевиков. При этом оккупанты "помогали" украинским военным – нарушали меры безопасности, устраивали ДТП, суициды, убийства по неосторожности.
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