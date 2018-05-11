У брата нардепа Найема угнали мотоцикл возле суда в Киеве: опубликовано фото

Также стали известны детали апелляционных жалоб от защиты подозреваемых в избиении нардепа

Маси Найем – брат избитого недавно народного депутата Мустафы Найема – лишился своего мотоцикла, на котором он приехал к зданию Апелляционного суда Киева. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Только что под Апелляционным судом угнали мой мотоцикл. Белая Honda. Приехал сюда в 09:23. Я никого не подозреваю. Это банальный угон", – написал он.

Также он сообщил, что сегодня не состоялось запланированное заседание по апелляции защиты на арест автомобиля Mercedes, который фигурирует в деле по избиению Мустафы Найема.

"Материалы еще не были направлены в суд шевченковской прокуратурой. Дело будет рассматриваться 24 мая 2018 года в 12:15", – написал Маси Найем.

Кроме того, рассмотрение апелляционной жалобы об избрании меры пресечения гражданину Украины Саитову Ахмеду-Абубакаровичу, подозреваемому в деле об избиении Найема, перенесено в связи с отсутствием материалов в суде. По его словам, дело будет рассматриваться 16 мая в 10:30.

Напомним, 30 апреля, в центре Киева избили нардепа Мустафу Найема после конфликтной ситуации на дороге. Правоохранители заявили, что нападавшим на Найема грозит до четырех лет тюрьмы, а следственным отделом Шевченковского управления полиции по данному инциденту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Полиция задержала троих напавших, которыми оказались Саитов Ахмед Абубакарович, 14.01.1999 г.р. Саитов Магомед-Салих Аргуевич, 28.10.1996 г.р. Умал Тимербилатов Русланович, 28.08.1996 г.р. Позже всем троим избрали меры пресечения. Гражданину РФ Ахмеду Саитову – домашний ночной арест до 30 июня. Гражданину РФ Магомед-Салих Саитову – круглосуточный домашний арест до 30 июня. Умолту Темербулатову – запрещено покидать место проживания с 23:00 до 6:00 в течение двух месяцев.