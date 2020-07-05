У двух подозреваемых в убийстве Шеремета начались проблемы со здоровьем

Фигуранты дела находятся в СИЗО уже более 200 дней

У подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко появились проблемы со здоровьем. Об этом сообщает "Громадське радіо".

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Гражданский муж Кузьменко Петр Киян рассказал, что у нее нарушился ритм сердца и начались проблемы с давлением.

"В связи с тем, что очень высокая температура в камере, она ​​не проветривается, окна не открываются – начинаются сбои ритма сердца, проблемы с давлением, с суставами, и оно с каждым днем ​​накапливается и ухудшается. 206 дней в темной камере – это очень много", – сказал Киян.

Также, по словам адвоката Антоненко Станислава Кулика, его подзащитному уже около недели не оказывают медицинскую помощь.

"У него болит нога, там что-то с сосудами и венами. Я не медик, точно не скажу. Мы, конечно, пишем соответствующие ходатайства и заявления, но пока ему медицинскую помощь так и не предоставили", – сообщил Кулик.

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Напомним, недавно Нацполиция заявила, что дело об убийстве журналиста Павла Шеремета готово для передачи в суд.

Как известно, о задержании подозреваемых МВД сообщило 12 декабря. Ими оказались музыкант Андрей Антоненко, врач Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь. Читайте подробнее в материале "Сегодня" все подробности преступления и расследования дела.

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