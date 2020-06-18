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У Елены Зеленской коронавирус: появились новые данные о ее состоянии

18 июня, 14:34

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Жена президента находится под наблюдением врачей

Супруга президента Украины Елена Зеленская, у которой обнаружили коронавирус, продолжает лечение в стационаре киевской больницы. Она проходит антибактериальную терапию и находится в изоляции, под наблюдением врачей.

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Как сообщили в Офисе президента Украины, сейчас состояние Зеленской оценивают как стабильное.

"Сейчас течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность – 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены Зеленской стабильное", – говорится в сообщении.

Что касается самого Владимира Зеленского и его детей, то они здоровы. У них планируют взять анализы на очередные ПЦР-тесты завтра.

Напомним, Зеленскую после заражения коронавирусом госпитализировали в столичную больницу 16 июня. Тогда ей уже диагностировали пневмонию.

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"Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное. Супруга президента находится в изоляции, под наблюдением врачей", – сообщили тогда на Банковой.

Ранее мы сообщали, что в связи с болезнью жены Владимир Зеленский перешел на "особый" режим работы. В то же время на Банковой напомнили, что, согласно Конституции, президент не может никому делегировать свои полномочия.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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