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У Епифания жестко прокомментировал взрыв в церкви в Сумах

Сегодня, 07:35

Те, кто стоит за этим преступлением, совершили большой грех – заявили в ПЦУ

Предстоятель ПЦУ Епифаний
Предстоятель ПЦУ Епифаний. Фото: Getty Images
У Епифания жестко прокомментировал взрыв в церкви в Сумах //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/eb4/ff7/5c3eb4ff78a29.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/eb4/ff7/5c3eb4ff78a29.jpg Украина Те, кто стоит за этим преступлением, совершили большой грех – заявили в ПЦУ

После того как вечером 18 января во время вечернего богослужения в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Сумы (УПЦ МП) прогремел взрыв, в Православной церкви Украины выразили категорическое осуждение этого преступления.

Лично предстоятель блаженнейший митрополит Епифаний, другие официальные представители Церкви, и до Объединительного собора, и после него многократно подчеркивали недопустимость актов насилия на почве межконфессиональных отношений, подчеркивая, что церковное единение должно происходить добровольно и мирным путем, сообщает пресс-служба Православной церкви Украины.

Вместе с тем известно, что до сих пор по заказу из государства-агрессора в Украине не раз совершались провокационные действия, направленные на разжигание религиозной или национальной розни. Ряд таких преступлений раскрыт и доказано, что их заказчики находятся за границей, говорится в сообщении.

"Надеемся, что правоохранители найдут и привлекут виновных в преступлении, совершенном в Сумах, к ответственности. А всем, кто стоит за этим преступлением, независимо от того, какими мотивами они руководствовались, должны напомнить, что они совершили большой грех, ответственность за который ложится на них перед Богом", – сказано в заявлении в ПЦУ.

Напомним, вчера, 18 января, в Сумах во время богослужения в соборе прогремел взрыв, когда неизвестные бросили устройство, взорвавшееся в притворе храма.

Такжепредстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что силовых захватов храмов Украинской православной церкви Московского патриархата не будет. Он отметил, что только любовь и уважение могут быть той основой, на которой будут переходить те парафии, которые сейчас находятся в лоне Российской православной церкви. Новая церковь готова принять в свой состав архиереев и священников Московского патриархата, оставив противоречия в прошлом.

взрыв, церковь, сумы, упц мп, Епифаний

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