У Епифания жестко прокомментировал взрыв в церкви в Сумах
Те, кто стоит за этим преступлением, совершили большой грех – заявили в ПЦУ
После того как вечером 18 января во время вечернего богослужения в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Сумы (УПЦ МП) прогремел взрыв, в Православной церкви Украины выразили категорическое осуждение этого преступления.
Лично предстоятель блаженнейший митрополит Епифаний, другие официальные представители Церкви, и до Объединительного собора, и после него многократно подчеркивали недопустимость актов насилия на почве межконфессиональных отношений, подчеркивая, что церковное единение должно происходить добровольно и мирным путем, сообщает пресс-служба Православной церкви Украины.
Вместе с тем известно, что до сих пор по заказу из государства-агрессора в Украине не раз совершались провокационные действия, направленные на разжигание религиозной или национальной розни. Ряд таких преступлений раскрыт и доказано, что их заказчики находятся за границей, говорится в сообщении.
"Надеемся, что правоохранители найдут и привлекут виновных в преступлении, совершенном в Сумах, к ответственности. А всем, кто стоит за этим преступлением, независимо от того, какими мотивами они руководствовались, должны напомнить, что они совершили большой грех, ответственность за который ложится на них перед Богом", – сказано в заявлении в ПЦУ.
Напомним, вчера, 18 января, в Сумах во время богослужения в соборе прогремел взрыв, когда неизвестные бросили устройство, взорвавшееся в притворе храма.
Такжепредстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что силовых захватов храмов Украинской православной церкви Московского патриархата не будет. Он отметил, что только любовь и уважение могут быть той основой, на которой будут переходить те парафии, которые сейчас находятся в лоне Российской православной церкви. Новая церковь готова принять в свой состав архиереев и священников Московского патриархата, оставив противоречия в прошлом.
Вы сейчас просматриваете новость " У Епифания жестко прокомментировал взрыв в церкви в Сумах". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Епифаний объявил о дате своей интронизации
Глава Православной церкви Украины официально объявил о том, когда будет возведен на кафедру