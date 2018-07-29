У кого и за что отберут субсидии этой осенью

С наступлением нового отопсезона (по календарю с 15 октября) многие украинцы, получавшие субсидии, их лишатся. Причина — ужесточение Кабмином правил назначения госпомощи перед началом монетизации субсидий с 1 января 2019 года. Эксперты говорят, что удастся сэкономить до 30% против выплаченных в прошлом году, несмотря на то, что число субсидиантов сократится на 15—20%.

Что нового

По данным Госстатистики, сейчас получают субсидии 1,6 млн семей, но с началом отопсезона их станет больше в разы, ведь основная масса субсидиантов не могут сами платить именно за отопление. Минсоцполитики сообщило, что в сезоне 2017—18 гг. госпомощь получали 6,9 млн домохозяйств, или почти каждое второе, выбрав из госбюджета 71 млрд грн. Но после новых правил назначения субсидий получателей должно стать меньше: по оценкам министра соцполитики Андрея Ревы, на 20%, или на 1,4 млн семей. Новшества от Кабмина таковы. Субсидию будут пересчитывать дважды в год: в октябре и мае, а не один раз, как раньше — в октябре. Ее не назначат тем, у кого долги по ЖКУ до 1 июня 2018 г.

Откажут в госпомощи тем, у кого квартира больше 120 кв. м, дом больше 200 кв. м, есть автомобиль не старше 5 лет. Не получат субсидию и те, кто не только приобрел имущество дороже 50 тыс. грн, но и получил его в дар или выменял. А безработным, не стоящим на учете в центре занятости, при расчете субсидии автоматически насчитают доход в три прожминимума, или 5286 грн (было 2 ПМ).

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Исключение для тех, кто не работает, так как лечится в стационаре и может это подтвердить. Также с 1 мая урезаны соцнормы, в пределах которых назначается субсидия. На отопление — до 4,5 (с 5,5) куб./м газа в месяц, или до 30 кВт-ч (с 51 кВт-ч) "тока" в месяц на 1 кв. м площади, и по оплате жилья было 75 кв. м, стало 49 кв. м на одного пенсионера и 62,5 на двоих пенсионеров. Как разъяснили нам в пресс-службе Минсоцполитики, у органов соцзащиты уже есть доступ к базам, позволяющим узнать, платил ли соискатель соцвзнос или нет, какой недвижимостью и автомобилем он владеет. Декларация для получения субсидии дополнена: нужно дать сведения о количестве квартир и домов, площади жилья и наличии автомобиля. Если окажется, что абонент солгал, в субсидии откажут.

Чего ожидать

Эксперты в сфере ЖКХ не только согласны с расчетами Минсоцполитики, но и говорят, что если субсидии станут назначать по новым нормам, то бюджет сэкономит около 30% от трат прошлого года, или 20 млрд грн.

"Причина в том, что рост соцстандартов и урезание норм, прежде всего по большому жилью, лишат госпомощи ее получателей в селах, где традиционно строят дома в 200—250 кв. м, а им платили на отопление субсидии по несколько тысяч гривен, — разъяснил нам эксперт по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук. — Власти сейчас проводят верификацию (проверку), уже выявлено, что более 920 тыс. субсидиантов показали нулевые доходы, при этом у 50 тыс. человек выявлены дорогие покупки. И эта работа продолжается".

Также, по его словам, уменьшит количество субсидиантов планируемое повышение соцстандартов: прежде всего минзарплаты до 4100 грн. А вот после возможного повышения цены на газ их станет больше, но насколько, пока оценить сложно.

Монетизация — с 2019 года

Глава Директората по соцпомощи Минсоцполитики Виталий Музыченко говорит, что с 2019-го министерство планирует заменить субсидии живыми деньгами. Причем для жителей индивидуальных домов деньги перечислят на указанный ими счет, так как в случае неуплаты газ или "ток" можно будет быстро "отрезать". А вот жителям многоэтажек введут спецсчета, рассчитаться с которых можно будет только за "коммуналку". Но пока неясно, как быть в случае экономии этими людьми энергоресурсов. Пока же Кабмин с сентября обещает выплатить компенсации тем получателям субсидий, кто сэкономил газ (не менее 100 куб. м) и электроэнергию (не менее 150 кВт-ч) для отопления: первым дадут по 788 грн, вторым по 150 грн (год назад было по 700 и по 130 грн).