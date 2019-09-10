У "крымского диверсанта" Дудки за время заключения резко ухудшилось здоровье – сын

Владимир Дудка. Фото: crimeahrg.org

Фигурант дела "крымских диверсантов" Владимир Дудка, который был освобожден в ходе масштабного обмена пленниками, за время заключения почувствовал резкое ухудшение состояние здоровья.

По словам его сына, Ильи Дудки, в СИЗО у отца развилась язва желудка, аденома простаты, появился песок в почках и постоянные боли. При этом, по словам сына и адвокатов бывшего пленника, за три года Дудка ни разу не получил квалифицированной медицинской помощи, сообщает Радио Свобода.

Журналисты издания отметили, что в личной неформальной беседе один из следователей по делу "крымских диверсантов" признался в том, что обвиняемых пришлось посадить по "приказу сверху".

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Напомним, что крымчан Владимира Дудку, Алексея Бессарабова и Дмитрия Штыбликова задержали 9 ноября 2016 года в оккупированном Севастополе. Их обвинили в подготовке диверсии организованной группой и хранении оружия.

16 ноября 2017 года так называемый "Севастопольский городской суд" приговорил Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима после того, как он заключил досудебное соглашение со следствием, то есть признал свою вину.

Правозащитники неоднократно заявляли о том, что так называемое "дело диверсантов" является политически мотивированным уголовным преследованием. 4 апреля 2019 года "суд" в Севастополе приговорил Дудку и Бессарабова к 14 годам лишения свободы каждого.

Напомним, во время пребывания Дудки в крымском СИЗО, омбудсмен Людмила Дениса заявила, что узнику грозит инсульт и ему необходима квалифицированная помощь медиков.

Ранее подконтрольный России Севастопольский городской "суд" направил уголовное "дело "украинских диверсантов" Владимира Дудки и Алексея Бессарабова в Верховный суд РФ для рассмотрения апелляционной жалобы на приговор.

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