У Миграционной службы возникли проблемы с оформлением биометрических паспортов

Сегодня, 16:01

Инженеры активно работают над решением проблемы, работа системы будет возобновлена сегодня в течение ближайшего времени

Украинцы продолжают оформлять биометрические паспорта. Фото: архив
Украинцы продолжают оформлять биометрические паспорта. Фото: архив. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В системе оформления биометрических паспортов произошел сбой. Об этом в Facebook сообщила Государственная миграционная служба.

"Временные осложнения с работой системы оформления биометрических документов. Из-за выхода из строя сетевого оборудования подразделения, которые оформляют и выдают биометрические документы, имеют перебои со связью с центральной базой данных миграционной службы", – говорится в сообщении.

В Миграционной службе сообщили, что инженеры активно работают над решением проблемы, работа системы будет возобновлена сегодня в течение ближайшего времени.

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Ранее в Миграционной службе заявили, что делают все возможное для обеспечения своевременной выдачи загранпаспортов и с начала текущего года в Украине уже изготовлено и оформлено 1,4 млн документов, однако при этом в очереди на персонализацию остается более 650 тыс. документов.

Напомним, бывшему заместителю главы Государственной миграционной службы Украины сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за содействие в оформлении документов для получения гражданства Украины гражданином РФ.
ГМС, миграционная служба, биометрический паспорт

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Источник:

"Сегодня"

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