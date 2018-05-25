У Миграционной службы возникли проблемы с оформлением биометрических паспортов

Инженеры активно работают над решением проблемы, работа системы будет возобновлена сегодня в течение ближайшего времени

В системе оформления биометрических паспортов произошел сбой. Об этом в Facebook сообщила Государственная миграционная служба.

"Временные осложнения с работой системы оформления биометрических документов. Из-за выхода из строя сетевого оборудования подразделения, которые оформляют и выдают биометрические документы, имеют перебои со связью с центральной базой данных миграционной службы", – говорится в сообщении.

В Миграционной службе сообщили, что инженеры активно работают над решением проблемы, работа системы будет возобновлена сегодня в течение ближайшего времени.

Ранее в Миграционной службе заявили, что делают все возможное для обеспечения своевременной выдачи загранпаспортов и с начала текущего года в Украине уже изготовлено и оформлено 1,4 млн документов, однако при этом в очереди на персонализацию остается более 650 тыс. документов.

Напомним, бывшему заместителю главы Государственной миграционной службы Украины сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за содействие в оформлении документов для получения гражданства Украины гражданином РФ.