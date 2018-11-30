У наместника Киево-Печерской лавры СБУ проводит обыск

Сегодня, 10:59

Обыски проводятся в рамках дела о нарушении равноправия граждан

У наместника Киево-Печерской лавры СБУ проводит обыск
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

По месту проживания наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла проводятся обыски. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Отмечается, что обыски проводят сотрудники Службы безопасности Украины в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 161 ("Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам") Уголовного кодекса Украины.

В СБУ добавили, что обыски проходят под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области по месту жительства и размещения имущественного комплекса, который принадлежит митрополиту Павлу (Лебедю). Продолжаются следственные действия.

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Напомним, сайт Сегодня сообщал, что Минкульт начал инвентаризацию мощей в пещерах Киево-Печерской лавры. Целью комиссии является проверка имеющихся церковных ценностей и святынь, которые были переданы Лавре.

Наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел уже обсудил с членами комиссии процедуру проверки наличия ценностей.

Напомним, ранее, согласно распоряжению Министерства культуры, храмы УПЦ обязали провести срочную инвентаризацию имущества. В Украине не исключают возможный незаконный вывоз культурных ценностей из церквей связи с изменениям в церковной среде из-за автокефалии.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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