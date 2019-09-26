У НАПК есть вопросы к Маркаровой по поводу ее декларации

Оксана Маркарова / Фото: president.gov.ua

Национальное агентство по предупреждению коррупции приглашает министра финансов Оксану Маркарову а также народного депутата Юрия Соловья для дачи пояснений по признакам возможного админправонарушения.

Как сообщается, речь идет о представлении заведомо недостоверных сведений в декларации.

"Национальное агентство отмечает, что неявка лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях", – говорится в сообщении.

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Ранее антикоррпционеры отметили, что переизбранным нардепам из прошлого созыва парламента не нужно информировать о доходах в связи с досрочным прекращением полномочий Верховной Рады VIII созыва, так как они сразу вступают в полномочия депутатов нового созыва.

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Народные депутаты, которые прекратили деятельность, связанную с выполнением функций государства, должны подать декларацию за период, охваченный ранее поданным декларациям (декларацию перед увольнением) (часть вторая статьи 45 Закона Украины "О предотвращении коррупции". Соответственно, депутаты VIII созыва, которые не прошли в новый состав парламента, подают декларации за соответствующий период в день открытия рады IX созыва.

В свою очередь, новоизбранные в Раду депутаты будут подавать лишь ежегодную декларацию за 2019 год, которая подается до 1 апреля 2020 года.

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