"У нас небольшая победа": в Украине запретили аукционы с животными

Домашних и диких животных больше не будут продавать на аукционах. Соответствующее решение принял Кабинет министров. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, сообщает пресс-служба ведомства.

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Отныне коты, собаки, другие домашние и дикие животные будут безвозмездно передаваться приютам для животных или другим учреждениям для содержания животных.

"У нас небольшая победа... До сегодняшнего дня правила, регулирующие конфискацию имущества по решению суда, не предусматривали никаких особенностей для ситуаций, когда конфисковывать приходилось диких или домашних животных (например, за ненадлежащее обращение с такими животными). Применялась общая процедура – конфискованное животное выставляли на продажу на аукционе", – отметил министр.

По его словам, смысла в такой "конфискации" было крайне мало.

"Часто животное за копейки выкупал предыдущий владелец (который с ним неподобающе вел себя до этого). А даже если животное доставалась кому-то другому, то критерием отбора такого нового владельца была только готовность заплатить наибольшую сумму. О благополучии животных речь не шла. Сегодня мы проблему решили. Продажи диких и домашних животных через аукционы больше не будет", - отметил Денис Малюська.

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В то же время он подчеркнул, что проблема была крайне актуальной – продажи на аукционе ожидали 3 льва (Риччи, Витольд, Багира), 6 медведей (Балу, Маша, Мальвина, Анна, Потап, Тимоша), несколько питонов и собака.

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Кроме этого, постановление предусматривает, что нереализованные в порядке, установленном Законом Украины "Об исполнительном производстве", сельскохозяйственные животные безвозмездно передаются физическим или юридическим лицам "в соответствии с установленным порядком".

Ранее сообщалось, что в базе аукциона СЕТАМ (Система электронных торгов арестованным имуществом. – Ред.) с 2014 года можно найти информацию о продаже около 10 собак – как породистых, так и не очень. Цены стартовали от 49 гривен до 2,6 тысячи гривен. Большинство животных были проданы.

Напомним, в начале года разразился громкий скандал после того, как депутат от "Слуги народа" в эфире одного из телеканалов предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги.

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