У податковій переконані – тютюновий бізнес працює ефективно і вигідно для держбюджету

Про це заявив голова податкової служби Олексій Любченко під час зустрічі з представниками компаній тютюнової галузі, яка відбулася за ініціативи в ДПС, передає РБК-Україна.

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На зустрічі також були присутні голова Офісу великих платників податків Микола Чмерук та перший заступник начальника Офісу Лариса Бондарь, які підкреслили, що платежі тютюнових компаній в держбюджет сягають понад 10% серед усіх надходжень, й завдяки налагодженій роботі цього місяця теж очікується виконання плану.

"За минулий місяць усі планові показники було виконано, за цей місяць – теж бачимо, що виконання плану буде позитивним. Тому проблем з доведеними показниками у нас немає, ринок в цілому працює ефективно. Крім того, ми домовилися на рівні технічних спеціалістів створити робочі групи, щоб більш детально опрацювати проблемні питання. Усі компанії позитивно відгукнулися на цю пропозицію, тому діалог відбувся успішно", - заявив Чмерук.

За його словами, боротьба з нелегальним ринком неможлива без участі бізнесу, який веде свою діяльність прозоро, адже саме чесні платники податків зазнають збитків через махінації та використання різноманітних схем тіньовим ринком. Своєю чергою, тютюнові компанії висловили готовність співпрацювати з податківцями в цьому напрямку.

"Внесок до бюджету України від тютюнової індустрії становить приблизно 55 млрд грн сплачених податків. Якщо ми беремо тільки частину акцизного податку, який забезпечили члени асоціації "Укртютюн" – це 36% акцизів від всіх підакцизних товарів. Ми, своєю чергою, сказали, що сподіваємося, що державна політика в податковому плануванні та підвищення ставок на сигарети й тютюн для нагрівання буде більш прозорою і зрозумілою для нас", – зазначила директор з корпоративних зв'язків "Філіп Морріс Україна" Наталя Бондаренко.

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Своєю чергою, інші представники тютюнової галузі теж висловили готовність до співпраці, оскільки зацікавлені в прозорості ринку.

"Це була перша зустріч з керівниками податкової та представниками Офісу великих платників податків. Враження дуже позитивні. Ми бачимо, що діалог між державними структурами й компаніями буде продовжуватися надалі. Ми зі свого боку робимо все, щоб всі належні податки сплачувалися вчасно. Обговорили також деякі проблемні питання, зокрема податки на роздрібний акциз, які збираються не в повному обсязі. Ми готові надати своє бачення, як цей процес зробити більш ефективним. Наші компанії працюють в усьому світі, тому у нас дуже багато досвіду, і ми готові ним ділитися з державними структурами", – заявив директор відділу корпоративних питань та комунікацій JTI Україна Гінтаутас Диргела.

В компанії наголошують, що готові співпрацювати з державою у напрямку протидії нелегальній торгівлі тютюновими виробами, але відповідні кроки повинні бути й з боку державних органів.

"Ми позитивно оцінюємо зустріч виробників тютюнових виробів що відбулася 5 червня цього року. Нам, як компанії, яка працює під тиском величезної кількості суперечливих та часом відверто руйнівних для галузі регуляторних ініціатив, надзвичайно важливо відобразити належне виконання податкових зобовязань і, головне, нашу чесність, прозорість і відповідальність, які є беззаперечними для нас у веденні бізнесу.

Нас обнадіює готовність податкової служби реалізовувати політику у напрямку протидії нелегальній торгівлі тютюновими виробами та забезпечення стабільності податкових надходжень", – заявила директор з корпоративних та юридичних питань компанії Юлія Завалішина.

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Нагадаємо, в Україні найбільшими виробниками цигарок є чотири міжнародні компанії, які постачають цигарки близько 60 тис. торгових точок і на розкладки 30 великих торгових мереж.

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