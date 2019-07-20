У погибшего защитника Украины родилась дочь

Через два месяца после гибели ветерана его жена родила девочку

Иллюстрация. Фото: Facebook

У погибшего бойца 92-й бригады Александра Коляды спустя два месяца после его гибели родился ребенок – жена героя Кристина в одном из перинатальных центров Северодонецка родила девочку. Ее назвали Екатериной, как и хотел отец.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады, также поздравив молодую маму с рождением девочки и пожелали ей здоровья и счастья.

Коляда Александр Николаевич родился 17 ноября 1994 года в Черкассах. Участник Революции Достоинства. Участвовал в Антитеррористической операции/Операции Объединенных сил, был известен под позывным "Лемур" в составе батальона "Айдар" и 92-й ОМБр.







На фронт пошел весной 2014 года (первый состав "Айдара"), разведчик. 13 октября 2014 года в районе Счастья получил тяжелое ранение, трое суток находился в коме. Позже был ранен в районе Марьинки, полтора года проходил лечение и реабилитацию.

После этого служил по контракту в 92 ОМБр. Погиб в ночь на 19 мая 2019 года в Харькове в результате ДТП. Похоронен в Черкассах.

Напомним, что ранее сообщалось, что Россия перебросила на оккупированный Донбасс профессиональных снайперов.

Отметим, на фронте бойцы Объединенных сил не оставляют провокации боевиков без ответа и продолжают наказывать врага за обстрелы. Как сообщали новости "Сегодня", в результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков.

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