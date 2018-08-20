У Порошенко предложили прекратить пускать поезда и автобусы в Россию

Украина должна запретить поездки поездов и автобусов в Россию, а вот с оккупированным Крымом нельзя прекращать автобусное сообщение. Об этом на пресс-конференции заявил первый заместитель представителя президента в Автономной Республике Крым Изет Гданов.

По его словам, представительство президента в АРК поддерживает планы Министерства инфраструктуры прекратить железнодорожное сообщение с РФ. В тоже время он считает, что нельзя запрещать поездки с материковой Украины к админгранице с Крымом, так как это украинская территория.

"Также есть предложение о прекращении автобусного сообщения с материковой частью Украины в города Российской Федерации. Мы фактически в состоянии войны. Российская Федерация – оккупант и агрессор, поэтому должны принимать меры реагирования как государство, территория которого фактически захвачена Российской Федерацией", – сказал Гданов.

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Зампред президента напомнил, что нет смысла в каком-либо транспортном сообщении с РФ, если отменили полеты на российскую территорию.

"Мы наблюдаем, что каждую неделю идет увеличение количества рейсов от материковой части Украины в Россию, потому что есть так называемое соглашение между Украиной и Россией по налаживанию сообщения. Как вы уже знаете, у нас нет авиационного сообщения с Россией, имеем в виду материковую часть Украины, поэтому какая целесообразность железнодорожного сообщения, какая целесообразность автобусного сообщения? Это вопрос безопасности как территории, так и наших граждан. И вообще, оккупант должен знать, что пока он не будет уважать международные нормы и границы других государств, Украина, Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки будут реагировать на это, и будем заставлять Россию уважать нормы закона", – сказал Гданов.

Напомним, Украина может отменить поезда в Россию. Министр инфраструктуры Владимир Омелян в начале августа рассказал, что Украина рассматривает вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой.

В свою очередь в России рассказали, чем для Украины грозит прекращение ж/д-сообщения с РФ. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что в случае, если Украина отменит пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, российская сторона примет ответные меры.