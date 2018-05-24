ФОТОФАКТ. У Посольства России в Киеве прошла акция в поддержку Сенцова

Сегодня, 15:00

Требовать освобождения режиссера пришли активисты, актеры и поэты

Сегодня, 24 мая, в Киеве у здания посольства России в Украине мая прошла акция в поддержку незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Как сообщают организаторы акции в Facebook, у здания российского посольства запланирован литературно-художественный перформанс в поддержку Сенцова. Требовать освобождения режиссера пришли активисты, актеры и поэты.

Активисты, которые добиваются освобождения украинского кинорежиссера Олега Сенцова из российской тюрьмы, подготовили масштабную акцию протеста против режима Владимира Путина

"Определены даты глобальной акции #SaveOlegSentsov – это 1 и 2 июня. В разных городах по всему миру мы выставим "красную карточку" режиму Путина, который незаконно удерживает людей за решеткой. Кремль, который готовится к приему чемпионата мира по футболу, должен освободить Олега Сенцова и других", – говорится в сообщении.

Напомним, незаконно осужденный на 20 лет колонии строгого режима в РФ украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он настроен голодать "до конца", заявил в понедельник, 21 мая, его адвокат Дмитрий Динзе. По его словам, этим голоданием Сенцов пытается добиться не своего освобождения, в которое он уже не верит, а освобождения других политических пленников из российских тюрем.
Россия, фото, сенцов

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"Сегодня"

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