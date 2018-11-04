У преступления против Гандзюк нет срока давности – Гройсман

Преступление против скончавшейся в воскресенье, 4 ноября, и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета, советницы мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк не имеет срока давности.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем микроблоге в Twitter.

"Умерла Екатерина Гандзюк. Преступление против нее – без срока давности. Виновные должны понести наказание. Вечная память ...", – написал Гройсман.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в Турцию отреагировал на смерть активистки и поручил силовикам сделать все возможное, чтобы люди, которые на нее напали, были наказаны.

Как сообщалось, активистка, которая в конце сентября записала первое видеообращение в больнице, где она находилась после нападения, скончалась в результате обрыва тромба.

По факту покушения на Гандзюк правоохранители расследуют два уголовных производства. По словам генпрокурора, одно из производств расследует полиция, а второе, по желанию самой Гандзюк, СБУ.