У ПТРК "Корсар" появился тепловизор: бойцы ВСУ смогут поражать цели ночью

Сегодня, 10:54

В темное время суток тепловизионная камера сможет распознать цель на расстоянии в 1,7 километра

Фото: facebook.com/OperationalCommandEast
Фото: facebook.com/OperationalCommandEast

Конструкторское бюро "Луч", которое входит в состав "Укроборонпрома", представило модернизированную версию противотанкового ракетного комплекса "Корсар" с тепловизором, сообщает Оперативное командование "Восток" в Facebook.

Сообщается, что обновленная версия ПТРК получила по просьбе бойцов ВСУ тепловизор, что позволит им поражать цели не только днем, но и ночью.

Представитель КБ "Луч" рассказал, что тепловизор греческого производства позволяет распознавать цели днем на расстоянии 2,5 км, в темное время суток – 1,7 км.

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Ранее мы показывали видео испытания "Корсара". Современное украинское оружие показало класс, и все выстрелы завершились уничтожением цели.

Ранее директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец в интервью сайту "Сегодня" рассказывал, что украинские ПТРК "Корсар" на Донбассе можно использовать очень эффективно. По его словам, противотанковые ракетные комплексы имеют нужную дальность и силу поражения, чтобы могли использоваться пехотными подразделениями в более широком спектре.

ПТРК "Корсар" позволяет вести огонь на дистанции 2,5 км (аналогичная дальность у американского FGM-148 Javelin), а наведение ракеты осуществляется с помощью лазерного луча. При этом указание проходит на низком энергетическом уровне излучения в целях скрытности канала управления. Одной из главных особенностей этого комплекса являются габариты, которые позволяют его переносить и вести огонь с плеча без применения дополнительных устройств. Комплекс может применять два типа ракет – с тандемной кумулятивной и осколочно-фугасной боевыми частями. При этом бронепробиваемость первой составляет 550 мм динамической защиты.

64_main_new.1532673214Фото: "Укроборонпром"
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Источник:

"Сегодня"

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