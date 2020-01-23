У Путина есть заготовки по Украине: политолог о новых планах Кремля

Президент России Владимир Путин / Фото: AFP

Идеологическое противостояние Польши и России на почве событий Второй мировой набирает обороты. По словам Евгения Магды, Польша понимает угрозу, которая исходит от России, и будет пытаться ей противодействовать. Путин будет представлять собственную гибридную версию Холокоста, не отрицая ответственности немцев, говоря об ответственности и участии в уничтожении евреев жителей оккупированных территорий, делая акцент прежде всего на Польше и на Холокосте в странах Балтии.

"Думаю, что в этом контексте у России есть домашние заготовки по Украине, Беларуси и даже Молдове. Для чего это делается? Путин таким образом хочет углубить противоречия между Польшей и другими странами Центральной Европы и странами Старой Европы, хочет подчеркнуть роль России в победе над нацизмом и показать, что она практически единственная правопреемница СССР в этих вопросах. Также, я думаю, Путин хочет подорвать авторитет Польши как партнера США. То есть идет масштабная игра с прицелом на 9 мая 2020 года – как "главного" празднования победы во Второй мировой. Хотя все цивилизованные люди знают, что Вторая мировая закончилась 2 сентября 1945 года подписанием капитуляции Японии в Токийской Бухте", – подытожил Евгений Магда.

Больше читайте в пятницу, 24 января, в материале сайта "Сегодня" "Визит Зеленского в Израиль: как Россия пытается переписать историю под себя".

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Как известно: противостояние России и Польши в вопросах Второй мировой войны продолжается давно. Так, на пресс-конференции 19 декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что Польша "сама приняла участие в разделе Чехословакии". А советские войска вошли в Польшу после того, как "польское правительство утратило контроль над своими вооруженными силами и над тем, что происходит на территории страны".

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В ответ Министерство иностранных дел Польши обвинило Путина в искажении результатов Второй мировой войны. В ведомстве отметили, что после восстановления независимости в 1918 году Польша старалась выстраивать нейтральные отношения как с Германией, так и с СССР. Но Советский Союз сделал прямые шаги, чтобы развязать войну, и сделал это по согласованию с Германией после подписания пакта Молотова-Риббентропа и секретного протокола.

Также поляки не пригласили Путина на памятные мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны, где побывал президент Украины Владимир Зеленский:

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