У России разрешения не спрашивали: как Украина укрепляется в Азовском море

Сегодня, 17:02

В Раде объяснили, как будет размещаться украинский военный контингент на Азовском направлении

Украинские корабли. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
Украинские корабли. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Украинские ВМС быстро создадут военные базы на побережье Азовского моря, план по которым уже утвержден Генеральным штабом.

Пресс-офицер ВМС ВСУ Олег Чалик заявил, что корабли ВМС прошли под Крымским мостом без согласования с российской стороной.

"Никаких разрешений наши корабли у страны-агрессора не запрашивали, а реализовали свое законное право на прохождение (через пролив. – Ред.)", – сказал он.

В свою очередь народный депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник заявил, что Генштаб уже утвердил планы создания военных баз для ВМС на побережье Азовском направлении.

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"Соответствующие планы развертывания уже утверждены Генштабом, базы будут созданы быстро, с учетом наличия оперативно-тактических соединений . Что касается инфраструктуры, то пока будет использоваться инфраструктура торговых портов, в дальнейшем она будет развиваться в направлении военного применения, возможно со строительством дополнительных причалов", – сказал политик.

Нардеп подчеркнул, что Украина имеет право укреплять свои границы, особенно в районе админграницы с оккупированным Крымом и на участке от Геническа до Мариуполя.

"Эти участки должны быть укреплены наличием военного контингента", – подчеркнул Винник.

Как сообщалось, в воскресенье, 23 сентября, около 15:00 корабли Военно-морских сил Украины – поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец", которые следовали из Одессы в Бердянск, прошли под Крымским мостом в Керченском проливе и направляются в Азовское море.

В свою очередь в ВМС Украины рассказывали о провокациях России у берегов Крыма. Военные отмечают, что российский истребитель опасно сближался с украинским Ан-26, а корабли ФСБ РФ совершали опасный маневр возле украинского судна.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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