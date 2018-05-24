У следствия по MH17 появилась важная улика против России

У следственной группы, которая сегодня должна сделать публично заявление по катастрофе МН17, появились новые улики – удалось снять отпечатки пальцев российским военным с ракеты ЗРК "Бук".

Об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции Международной следственной группы (JIT) глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулсен, передает "ГОРДОН".

По его словам, у следователей появились отпечатки пальцев российских военнослужащих одной из бригад России на той ракете от "Бука", которая сбила малазийский Boeing 777.

"Над расследованием работает, по крайней мере, несколько сотен человек. Мы просто собираем факты и проверяем их еще более тщательно, чем это было раньше", – рассказал Паульсен.

Он добавил, что следователи JIT подтвердили многие данные группы Bellingcat, которая также параллельно ведет расследование.

Отметим, что в конце декабря прошлого года британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение "Боинга", так как летом 2014 именно российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

Напомним, на днях были обнародованы имена главных подозреваемых в катастрофе MH17. В списке подозреваемых указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.

Также экспертно-журналистская группа Bellingcat считает, что нет сомнений – самолет МН17 сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит предположительно ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.