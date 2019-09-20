У Службы внешней разведки новый руководитель: кто такой Валерий Евдокимов

Валерий Евдокимов. Фото: szru.gov.ua

Сегодня президент Владимир Зеленский назначил новым главой Службы внешней разведки Валерий Евдокимова, подписав соответствующий указ.

Евдокимов Валерий Владимирович родился 17 ноября 1969 года в городе Ровно. Окончил Институт Пограничных войск Украины, Национальную академию Службы безопасности Украины и Киево-Могилянскую бизнес-школу.

Проходил военную службу в Пограничных войсках Украины, Управлении государственной охраны Украины и Государственной пограничной службе Украины. В 2013 году занимал должность начальника управления администрации ГПСУ. В том же году он получил звание генерал-майора.

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В 2017 году был награжден орденом "Даниила Галицкого", отличием президента Украины за участие в антитеррористической операции на Донбассе.

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9 июля 2019 года указом президента Украины назначен на должность заместителя председателя Службы внешней разведки Украины, а сегодня, 20 сентября, указом президента возглавил внешнюю разведку.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях глава государства уволил с этой должности Владислава Бухарева, чтобы переназначить его уже первым заместителем председателя Службы безопасности Украины – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. Напомним, Владислав Бухарев был назначен президентом на пост главы внешней разведки 11 июня, после чего в СМИ появилась информация, что у него имеется медаль от ФСБ России. Позже он рассказывал, как получил награду от россиян.

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