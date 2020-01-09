У СНБО есть три "закрытых" версии крушения, о которых не говорят публике

На сегодняшний день окончательной версии нет, заявил Данилов

Версия о том, что украинский самолет в Тегеране был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса "Тор" российского производства, является одной из тех, которые рассматривают украинские специалисты, отправленные в Иран. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает "Радио свобода".

"Это одна из версий, которые мы рассматриваем. Версий мы имеем семь – четыре в открытом доступе, три версии являются пока закрыты. Окончательное решение мы можем принять, когда будут проведены полностью все исследования, которые нужно в этом случае отработать", - сказал Данилов.

Среди основных версий трагедии Данилов выделил четыре:

поражение самолета ракетой ЗРК, и, в частности, допускается, что Boeing 737 мог быть сбит российским ЗРК "Тор" – в интернете выложили обломки российской ракеты, якобы обнаруженные возле места катастрофы;

столкновение с беспилотником или другим летающим объектом;

разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;

взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

По словам секретаря СНБО, эксперты, отправленные в Иран, "являются лучшими специалистами, которые есть в нашей стране, они занимались вопросами относительно "Бука", которым был сбит самолет на территории Донецкой области".

"Но здесь нет гонки, СНБО – не пиар-агентство, мы работаем с доказательствами, мы работаем с информацией... На сегодняшний день окончательной версии нет", – указал Алексей Данилов.

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Ранее в соцсетях появились фото, которые якобы подтверждают версию о том, что лайнер "Международных авиалиний Украины" был сбит зенитно-ракетным комплексом.

На снимках изображен один и тот же (но с разных ракурсов) фрагмент ракеты, которая могла сбить самолет с 176 людьми на борту.

Ранее власти Ирана предложили странам, чьи граждане стали жертвами крушения лайнера, создать отдельную следственную группу.

В тренде Гибель украинского самолета в Иране: что нужно знать о катастрофе

Напомним, что в результате авиакатастрофы Boeing 737 под Тегераном погибли 176 человек, среди которых были граждане семи стран: Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании, Германии, а также 11 украинцев.



Авиалайнер Boeing 737 МАУ потерпел крушение утром 8 января после взлета в аэропорту Тегерана, на борту находилось 176 человек, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и два пассажира).

В сети появилось видео падения самолета МАУ.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране.

Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

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