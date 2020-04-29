У украинцев из-за карантина становится меньше сбережений – опрос

Большинство готовы быть на карантине только до начала лета

Из-за объективных ограничений, вызванных общенациональным карантином, у украинцев становится меньше сбережений. Это показал новый опрос исследовательской компании "Градус". Украинцам, в частности, задали вопрос: "На сколько у вас хватит сбережений, если перестанете получать доход?"

Такой же вопрос социологи ставили две недели назад. И вот как изменились цифры: увеличилось тех, у кого денег осталось всего на несколько дней. И меньше стало тех, кто мог продержаться, благодаря сбережениям, еще месяц.

38% участников пугает безденежье, ведь они считают, что карантин продлят до лета. И лишь 16% респондентов верят, что ограничения правительство снимет, как и обещало, 12 мая.

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Очевидно, что украинцы изрядно устали сидеть дома. Большинство готовы быть на карантине только до начала лета – это самый поздний срок. Но есть и 2% тех, кто готов покарантинить еще и в следующем году.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что В Украине, несмотря на карантин, продолжает работать 63% населения. Для большинства карантин не стал помехой для работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании "Градус".

Кроме того, мы писали о том, что большинство украинцев против закрытия больших предприятий и заводов.

Напомним, "Градус здоровья Украины. Обратная связь" – это совместный проект сайта "Сегодня" и исследовательской компании "Градус". Основная цель – получать информацию из первых уст. Мнение каждого из вас важно! Устанавливайте приложение "Градус" (в Google Play или App Store) на телефон и проходите регулярные опросы. Мы уверены, что объективная информация – это шаг к успешному преодолению коронавируса. Результаты опросов смотрите на сайте "Сегодня"и в эфире новостей "Сегодня" на телеканале "Украина".

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