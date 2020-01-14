У украинцев плохо с цифровыми навыками: стали известны детали

За два года навыки работы с компьютером и интернетом улучшат 6 миллионов человек

/ Фото: Pixabay

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Министерство цифровой трансформации провело первое в истории нашей страны исследование о том, на каком уровне находится цифровая грамотность украинцев (спойлер – все не слишком хорошо). Оказалось, что более чем у половины населения уровень цифровой грамотности ниже среднего. Но в правительстве придумали, как вдохновить украинцев на обучение.

Так, министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров отмечает: будет создана онлайн-платформа с пятью различными категориями курсов. Все они будут абсолютно бесплатны и доступны для каждого.

"Мы хотим научить 6 миллионов людей за 3 года. Вы же понимаете, что это нужно обучать по 2 млн человек ежегодно. Только с помощью онлайн-платформы это сделать невозможно, поэтому в 2020 году мы будем массово по всей стране открывать образовательные оффлайн-хабы, где каждый человек сможет реализовать свое право на бесплатное цифровое образование", — говорит Фёдоров.

В исследовании приняли участие украинцы в возрасте от 18 до 70 лет из всех уголков Украины. Оказалось, что 37,9% украинцев в возрасте имеют цифровые навыки на уровне ниже среднего, еще 15,1% вообще ими не владеют. Вот и получается, что 53% населения Украины по методологии оценки цифровых навыков, применяемой Европейской комиссией, находятся ниже отметки "средний уровень".

С такими негативными тенденциями и решили бороться в правительстве. А премьер-министр Украины Алексей Гончарук и вовсе назвал обучение украинцев цифровой грамотности одной из стратегических задач для страны.

"В начале прошлого века признаком цивилизованности страны был процент населения, который умел писать. Письменность открывала для человека возможность развиваться и быть частью социума. В начале 21-го века мы также должны считать признаком цивилизованности и конкурентоспособности страны процент населения, который образован в цифровой грамотности. Умение работать в сети и с цифровыми технологиями сегодня – это и о рабочих местах, и об образовании, и о социализации, и о способности общаться с людьми по всему миру", — говорит Алексей Гончарук.

Подробнее о том, что такое цифровая грамотность и зачем она нужна, читайте в нашем материале: "У половины украинцев проблемы: зачем и как граждан будут учить цифровой грамотности".

Ранее премьер-министр также приводил данные о том, что в Украине в 51% семей нет ни одного компьютера, а 49,4% – ни одного ноутбука.

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