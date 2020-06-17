У украинцев в больницах вымогают деньги: Нацслужба здоровья обратилась в полицию

Благотворительные взносы требовали за самые разнообразные услуги, которые должны предоставляться украинцам бесплатно

Во время вступления в действие второго этапа медицинской реформы, который предусматривает, что все услуги в рамках Государственной программы медицинских гарантий должны предоставляться бесплатно (после 1 апреля 2020 года. – Ред), пациенты из Киева, Кировоградской, Одесской, Сумской и Черниговской областей обратились с жалобами по поводу вымогательства денег в больницах.

Национальная служба здоровья Украины в течение последнего месяца отправила Национальной полиции шесть соответствующих обращений, пишет LB.ua.

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Так, "благотворительные взносы" требовали за самые разнообразные услуги, которые должны предоставляться украинцам бесплатно: постановка на учет и ведение беременности, консультации врачей и проведения диагностики, стентирование и набор ургентной диагностики, расходы на лекарства.

Суммы "пожертвований" составляют от трех до более чем 10 тыс. гривень.

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"Для выяснения фактических обстоятельств по обращениям граждан о нарушении прав пациентов на медицинское обслуживание по программе медицинских гарантий по направлению вторичной медицинской помощи направлено 70 запросов в учреждения здравоохранения", – говорится в письме НСЗУ.

Ранее сообщалось, что правительство планирует повысить заложенные в рамках медицинской реформы тарифы на медицинские услуги. Об этом говорится в проекте постановления Кабмина "О внесении изменений в Порядок реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2020 году".

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