У украинцев в Германии, Италии и Молдове нашли коронавирус

На данный момент от коронавирусной инфекции COVID-19 за границей лечатся 12 граждан Украины.

Как сообщили 18 марта на странице Министерства иностранных дел в Facebook, вдобавок к двум мужчинам в Польше, о которых сообщалось ранее, еще двое зараженных обнаружили в Италии, пятерых – в Германии и по одному – в Объединенных Арабских Эмиратах, Молдове и Доминиканской Республике.

В целом, на карантине за границей находятся 744 украинца, включая 712 человек, которых закрыли в двух египетских отелях, 16 человек в Бразилии, семерых – в Германии и по трое – в Доминиканской Республике, ОАЭ и Молдове.

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Также дипломаты напомнили о том, что пятеро украинцев излечились от вируса SARS-CoV-2 (четверо – в Японии и одна – в Италии), и одна женщина в Италии скончалась.

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Напомним, что, в то же время, известно о 14 случаях инфицирования коронавирусом внутри страны. По данным Центра общественного здоровья Украины положительные результаты на COVID-19 были получены в Черновицкой (10), Житомирской (1) и Киевской (1) областях, а также самом Киеве (2).

При этом известно о двух летальных случаях – в Житомирской и Черновицкой областях, а один из пациентов уже вылечился.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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